Özdağ, fon yolsuzluğunda Kaya'nın koruma sağlayıp sağlamadığını sordu - Son Dakika
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Özdağ, fon yolsuzluğunda Kaya'nın koruma sağlayıp sağlamadığını sordu

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Özdağ, fon yolsuzluğunda Kaya\'nın koruma sağlayıp sağlamadığını sordu
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Özdağ, fon yolsuzluğunda Kaya\'nın koruma sağlayıp sağlamadığını sordu
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Ümit Özdağ, Konya'da fon yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan bürokratların kendi başlarına hareket edemeyeceğini savunarak hangi siyasilerle hareket ettiklerini sordu. Özdağ, Fatma Betül Sayan Kaya'nın koruma sağlayan ya da haberi olan tek siyasetçi olup olmadığını sordu.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan bürokratların kendi başlarına hareket etmelerinin mümkün olmadığını savunarak, "Hangi siyasilerle hareket ediyorlar? Fatma Betül Sayan Kaya, bu bürokratların oluşturduğu organize suç örgütüne koruma sağlayan tek siyasetçi mi veya haberi olan tek siyasetçi mi?" diye sordu.

Özdağ, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekti, fon yolsuzluğu konusunu gündeme getirdi.

Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik sorunların Konya'da da etkisini gösterdiğini söyleyen Özdağ, "Konya da bütün Türkiye gibi bu ekonomik buhranı çok derinden hisseden illerimizden birisi. 7 yıldan beri süren ekonomik buhran, fon yolsuzluğu denilen, aslında bir yolsuzluk olmanın da ötesinde bir vatana ihanet, bir milli güvenlik meselesi olan hususla daha da ağırlaşmış durumda" dedi.

Finansal güvenlik ve istikrarın sağlanması için kurumlara atamalar yapıldığını ifade eden Özdağ, "Oysa Adalet Bakanı'nın ifadesiyle bu bürokratların içerisinden bir grup, organize suç örgütü oluşturuyor. Devletin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullanarak ve bu organize suç örgütü, Türk milletinin ve devletinin menfaatlerine karşı bir operasyon başlatıyor. Bunun FETÖ'den farkı nedir? Bu da bir paralel yapılanmadır finans sisteminde.

"HANGİ SİYASİLERLE HAREKET EDİYORLAR?"

Nasıl FETÖ, devlete ve millete düşman bir yapı, casusluk örgütü ise bu da devlete ve millete zarar veren bir örgütlenmedir. Şimdi bu örgütlenme ile ilgili belirli tutuklamalar gerçekleşiyor. Ancak bu bürokratlar kendi başlarına mı hareket ediyorlar? Hayır, mümkün değil. Hangi siyasilerle hareket ediyorlar? Fatma Betül Sayan Kaya, bu bürokratların oluşturduğu organize suç örgütüne koruma sağlayan tek siyasetçi mi veya haberi olan tek siyasetçi mi?

"ÖNCE FON SOYGUNCULARININ İSİMLERİNİ YAYIMLAYIN"

Görüyoruz ki Fatma Betül Sayan Kaya da savcılığa verdiği ifadesinde bu sürecin içerisine başka siyasetçilerin tavsiyeleriyle girmiş. Kimdir bu siyasetçiler? Ne zaman açıklanacak? Görüyoruz, Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayımlamış. Aralık ayında önce vergi yüzsüzü denilen, yani 5 milyon ve üzerindeki vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin isimleri vergi dairelerinde, sonra da sanal ortamda yayımlanacakmış. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Vergi borçlarını ödemeyenlerin isimlerini yayımlayın. Ama Mehmet Şimşek'e buradan sesleniyorum. Mehmet Bey, önce siz bu fon soyguncularının isimlerini yayımlayın da ondan sonra vergi yüzsüzlerininkini yayımlarsınız. Fon soyguncularının isimlerini gizleyip vergi mükelleflerinin, vergisini ödemeyenlerin isimlerini yayımlarsanız bu ikiyüzlülük olur. Bu çifte standart olur. Ne demişti bir AK Partili siyasi yetkili bu isimler için? Ya onların işte itibarlarının korunması vesaire. Peki, eğer bu standardı uygulayacaksanız bu isimlere niye vergi yüzsüzleri diye vergisini ödemeyenleri ifşa ediyorsunuz? Açıklanacaksa ikisi de açıklanmalıdır Türk halkına.

Bu fon yolsuzluğu meselesini Zafer Partisi olarak ciddiyetle, dikkatle, yakından, geniş bir kadroyla takip ediyoruz ve etmeye, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bu, bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir Türkiye için."

Kaynak: ANKA
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