Özdemir Bayraktar Anısına Münazara Düzenlendi - Son Dakika
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Özdemir Bayraktar Anısına Münazara Düzenlendi

Özdemir Bayraktar Anısına Münazara Düzenlendi

Trabzon'da, Özdemir Bayraktar anısına yapılan münazara finalinde Trabzon Merkez Fen Lisesi birinci oldu.

13.05.2025 17:17
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Trabzon'da, Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı kurucusu Özdemir Bayraktar anısına düzenlenen "Liseler Arası Parlamenter Stil" konulu münazara sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) işbirliğiyle organize edilen münazaranın final yarışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

3 gün süren münazarada, 18 ilçedeki 25 liseden 176 öğrenci yarıştı.

"Milli savunma sanayimiz, bağımsızlığımız, ekonomimiz ve sosyal kalkınmamamız için önceliklidir" konulu final münazarasında ise Trabzon Merkez Fen Lisesinden 3, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinden 1 takım mücadele etti.

Münazarada, Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan "Memiçoğulları" adlı takım birinciliği elde etti.

ANADER Başkanı Asım Aykan, daha önce bilim insanı Fuat Sezgin, mütefekkirler Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve tarihçi Osman Turan adına münazaralar yaptıklarını söyledi.

Özdemir Bayraktar'ın hayatının ve çalışmalarının derslerde öğrencilere anlatılması gerektiğini belirten Aykan, şunları ifade etti:

"Özdemir Bayraktar dediğimiz zaman biraz durmamız lazım. Hanımefendi ile beraber Gabar'da, Cudi'de askerle el ele kol kola öyle bir hayatı var ki keşke belgesel yapsaydılar, yapmadığımız için burada hatalıyız. Bu tip insanları öğrencilerimize anlatmazsak çok büyük hata yaparız. Biz unutmadık çünkü ülkeye yaptığı, İslam dünyasına yaptığı, evlatlarıyla yaptığı hizmet, mazlum dünyaya yaptığı hizmet şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Hepimizin kendilerine şükran borcu var. Sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının da Türk dünyasının da şükran borcu var."

Aykan, Baykar'ın yaptığı çalışmaların önemine işaret ederek, "Boynumuz eğikti, 'O silah vermedi, bu vermedi' diye mazlum durumda böyle konuşuyorduk. Şimdi göğsümüzü gere gere sadece Baykar Grubu değil, birçok insanımız bu işe emek veriyor. Türkiye başka bir lige geçti. Bunların arkasında bu insanların emeği var. Nasıl zamanında Nuri Demirağ ve benzerleri yaptıysa, şimdi bu kardeşlerimiz yaptılar. Rabb'im kendilerinden ebediyen razı olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar da ağabeyinin hayatının, ülkesi ve milleti için mücadele eden inanmışlığın ve adanmışlığın hikayesi olduğunu söyledi.

Özdemir Bayraktar'ın milli üretim mücadelesini anlatan Bayraktar, "1983 yılında Baykar'ı kurdu. Milli ve yerli olabilmek için her türlü mücadeleyi verdi. 'Ben buradan ne kazanacağım?' diye düşünmezdi, para önemli değildi onun için. 'Ben burada nasıl faydalı olacağım, bunu nasıl yerleştireceğim?' diye düşünürdü. Herkesin yapabileceği işi değil, yapılamayanı yapmak isterdi. Bu hikaye 3-5 yıllık değil, nereden baksanız 50-60 yıllık bir hikaye. Bazı şeyler kolay olmuyor, tabii hiçbir zaman da yılmadı." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin her şeyi üreten ve ihraç edebilen bir noktaya geldiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yeterli mi? Değil. Daha çok yol almamız lazım. Özdemir Bey, T3 Vakfı'nı çok önemsedi. Hatta şunu söylerdi, 'Evet, biz çok önemli iş yapıyoruz ama bu vakıf bizden çok daha iyi işler yapacak çünkü tüm gençliğe hitap edecek.' Çok önemli bir şey daha yaptı 'T3 Vakfı kimseden bağış almayacak.' dedi. Tüzüğünde de bu var. 'Neden böyle yaptın?' dedim, 'Bu iş için bağış yapılması güzel ama tuzağa düşürürler.' dedi. Sonradan biz bunu görüyoruz, gerçekten çok doğru iş yapmış."

T3 Girişim Merkezi Koordinatörü, Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal da amcası Özdemir Bayraktar'ın hayatını milli bağımsızlığa vakfettiğini belirtti.

Programda, münazaraya katılan öğrencilere belge verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özdemir Bayraktar Anısına Münazara Düzenlendi - Son Dakika

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