Özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika
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Özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi

Özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi
10.07.2026 11:25
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İzmir'deki Şehit Sabri Emir Bisikletli Tim Amirliği Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda trafik işaret ve ışıkları, yaya geçidi, emniyet kemeri kullanımıyla ilgili dersler alan çocuklar, polislerin rehberliğinde trafik parkurunda bisikletlere binerek öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor - Trafik polisi Gülay Karakülah: - "Onların da karşıdan karşıya sağlıklı ve dikkatli bir şekilde geçmesi bizim için oldukça önemli. 'Trafik engel tanımaz' diyoruz. Bütün öğrencilerimizin trafik eğitimine katılmalarını amaçlıyoruz"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, özel gereksinimli çocuklara yönelik bu yıl ilk kez başlattığı teorik ve uygulamalı trafik eğitimi sayesinde kuralların erken yaşta benimsenmesini destekliyor, güvenli ulaşım bilincini güçlendiriyor.

Polis ekipleri, Şehit Sabri Emir Bisikletli Tim Amirliği Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda 2014 yılından bu yana anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu alandaki bilincin kazandırılması amacıyla trafik denetleme şubesi ile Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez özel gereksinimli öğrencilere yönelik özel bir program başlatıldı.

Burada trafik işaret ve ışıkları, yaya geçidi, emniyet kemeri kullanımıyla ilgili dersler alan çocuklar, polislerin rehberliğinde trafik parkurunda bisikletlere binerek öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.

"Trafikte güvenliğe öncelik veriyoruz"

Trafik polisi Gülay Karakülah, AA muhabirine, proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 300 çocuğa trafik eğitimi verdiklerini belirtti.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Karakülah, "Daha çok örneklemelerle ve uygulamalı bir şekilde göstermeyi amaçlıyoruz. Uygulama alanında hem yolcu, hem yaya, hem sürücü oluyorlar. Uygulamalarımızı daha fazla yaptırıyoruz. Akılda kalıcılık anlamında daha etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Karakülah, engelli çocukların bağımsız şekilde ulaşımlarını sağlamalarını amaçladıklarını belirterek, "Onların da karşıdan karşıya sağlıklı ve dikkatli bir şekilde geçmesi bizim için oldukça önemli. 'Trafik engel tanımaz' diyoruz. Bütün öğrencilerimizin trafik eğitimine katılmalarını amaçlıyoruz. Trafikte güvenliğe öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan da bu anlamda olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Karakülah, şöyle konuştu:

"Buraya geldiklerinde bize karşı bir ön yargıları var. Burada eğitim almaktan ziyade aslında trafik güvenliğini sağlıyoruz. Ama önemli olan bizimle yakınlaşmalarını sağlamak. Duygusal bir bağ kurmak. Buraya geldiklerinde bize polis olmak istediklerini söylüyorlar. Bizimle daha samimi oluyorlar. İlk baştaki polise bakış açılarıyla, sonraki bakış açıları elbette ki değişiyor. Hepsi buradan giderken el sallayıp 'ben de bir gün inşallah polis olurum' deyip ayrılıyorlar. Bu da bizim için çok mutluluk verici."

Bornova ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi teşhisi bulunan 3. sınıf öğrencisi Emir Ali Gültekin de trafik eğitimi almaktan dolayı mutlu olduğunu ve polisleri çok sevdiğini belirtti.

Otizmli 6. sınıf öğrencisi Mert Ali Tülümen ise "Bisiklet sürüyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Yaya geçidinde yayanın nasıl geçtiğini öğreniyoruz. Faydalı oluyor. Bu eğitimi aldığım için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

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