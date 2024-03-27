Özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka şehirlerde konser vermek istiyor - Son Dakika
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Özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka şehirlerde konser vermek istiyor

Özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka şehirlerde konser vermek istiyor

Van'da Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, hayata daha sıkı bağlanmaları ve öz güvenlerinin artması için kurulmuştur. Müzik atölyesinde eğitim alan öğrenciler, birçok müzik aletini kullanabilme becerisine kavuşmuş ve iletişim becerilerini geliştirmiştir. Bugüne kadar kentte düzenlenen etkinliklerde sahne alan koro, farklı illerde de konserler vermek için çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilerin müzikle hayata tutunduğu ve diğer öğrencilere örnek olduğu belirtilmiştir.

27.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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Van'da hayata daha sıkı bağlanmaları ve öz güvenlerinin artması için özel gereksinimli öğrencilerden oluşturulan koro, başka şehirlerde de konser vermek istiyor.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezinde eğitim gören down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin sosyal hayata daha çok katılmaları için 5 yıl önce koro oluşturuldu.

Müzik atölyesinde eğitim alan 15 özel gereksinimli öğrencinin dahil edildiği koroda, uzman öğretmenler, bateri, bongo (bir tür vurmalı çalgı), darbuka, tef ve çeşitli müzik aletlerini kullanabilmeleri için eğitimler verdi.

Eğitimler sayesinde birçok müzik aletini kullanabilme becerisine kavuşan öğrenciler, koro sayesinde iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirme olanağı buldu.

Bugüne kadar kentte düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverlerle buluşan öğrenciler, farklı illerde de konserler vermek için çalışmalarına devam ediyor.

"Öğrencilerimiz müzikle hayata tutundu"

Özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık, AA muhabirine, okulda sadece akademik bilgilerin verilmediğini, çocuklara tohum ekmeyi, resim yapmayı ve müziği öğrettiklerini söyledi.

Koronun 5 yıl önce gönüllü öğretmenlerce kurulduğunu anlatan Gözüaçık, "Koroyu kurarken öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefledik. 5 yıllık süreçte çocuklarımızın çok şey başarabileceklerine ve ortaya güzel eserler çıkarabileceklerine inandık. Hayallerimiz gerçekleşti. Çocuklarımızın her biri şarkı söylüyor ve enstrüman çalıyor." dedi.

Koro üyelerinin diğer öğrencilere de örnek olduğunu belirten Gözüaçık, şunları kaydetti:

"Grupta yer alan öğrencilerimiz artık nasıl davranmaları gerektiğini biliyor. Örnek davranışları sayesinde arkadaşlarına yol gösteriyorlar. Grup içinde yer almak isteyen aday öğrenciler, koro üyeleri sayesinde nasıl hareket etmeleri gerektiklerini öğrendiler. Okuldaki diğer öğrencilerimiz sürekli koroyu dinlemek istiyor. Öğrencilerimiz müzikle hayata tutundu. 5 yıldır pes etmeden çalıştık. Çalışmalarımızı yetiştiremediğimiz zaman hafta sonları bir araya gelip çalışıyoruz. Hem ritim hem de koro grubumuz var. Enstrümanları biz getiriyoruz, okulumuzun imkanlarını kullanıyoruz. Öğrencilerimiz için herkes seferber oluyor. Öğrencilerimize destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'a ve okul idaremize teşekkür ederim."

"Hayalim yurt içi ve dışında konserler vermek"

Öğretmenleri sayesinde müziğe yönlendirilen grubun bateristi 18 yaşındaki Havin Bingöl de "Müzik dinlemeyi ve çalmayı çok seviyorum. Öğretmenlerim sayesinde bateri çalmayı öğrendim. Öğretmenlerimi çok seviyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.

16 yaşındaki Muhammed Baş da "Öğretmenlerimden bongo çalmayı öğrendim. Müzik yapmaktan büyük keyif duyuyorum. Öğretmenlerim sayesinde kendimi sürekli geliştiriyorum. Birçok etkinlikte sahne aldık. Hayalim birçok yerde konserler vermek." dedi.

Kaynak: AA

Ayhan Şahenk, Van, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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