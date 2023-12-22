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Özel harekat polisi Karadenizli balıkçıların hikayesini anlattı - Son Dakika
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Özel harekat polisi Karadenizli balıkçıların hikayesini anlattı

Ordu'da görevli özel harekat polisi Muvahhid Mustafa Koç, Karadenizli balıkçıların hikayesini anlatan bir belgesel hazırladı. Koç, mesai saatleri dışında hobi olarak çekimlerini gerçekleştirdiği belgeseli, sosyal medya platformlarında yayımladı.

Özel harekat polisi Karadenizli balıkçıların hikayesini anlattı
22.12.2023 - 11:07,
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Ordu'da görevli özel harekat polisi Muvahhid Mustafa Koç, Karadenizli balıkçıların hikayesini anlatan belgesel hazırladı.

32 yaşındaki Malatyalı Koç, Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

Polisliğe 2016'da başlayan Mustafa Koç, mesleğini Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde sürdürüyor.

Üniversite yıllarında merak sardığı belgesel çekimini hobi amaçlı sürdüren Koç, Karadenizli balıkçıları konu edindiği 35 dakikalık "Denizin Efendileri" adlı belgesel hazırladı.

Kendisini geliştirmek amacıyla Ordu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yapan Koç, belgeselini "Bir Yol Serüveni" adlı Youtube kanalında yayımladı.

Muvahhid Mustafa Koç, AA muhabirine, mesai saatlerinin dışında hobi amaçlı belgesel çekimi yaptığını söyledi.

Mesleği dolayısıyla 2019'da Ordu'ya geldiğini anlatan Koç, Karadeniz üzerinde gemilerin işleyişini, balığın denizden sofraya gelişini merak ettiğini, bu konuda belgesel yapmaya karar verdiğini belirtti.

Koç, ön hazırlıkları yaparak balıkçılarla görüştüğünü ifade ederek, kendisinin iş saatleri dışında gece, gündüz çekimleri yaptığını anlattı.

Çekim aşamasında çok zorlandığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Çünkü ilk defa gece ve dalgalı bir havada denize çıktım. Balıkçıların, 'Deniz seni tutar' diye uyarmasına rağmen belgeselin gerçekçiliği açısından onları kayıt altına aldım. 10 saatlik çekimin 9 saatini yatarak geçirmek zorunda kaldım. Çünkü deniz gerçekten bizi çok kötü tutmuştu. Ona rağmen istediğimiz şekilde olmasa da elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Belgesel çekim aşamamız tam 1 yıl sürdü."

koç, geçen yıl aralık ayında çekimlerine başladığı belgeselin çekimlerinin deprem bölgesine görevlendirmeler sonucu uzadığını anlatarak, bu ay tamamladığı belgeseli sosyal medya platformlarında yayımladığını ve güzel dönüşler aldığını aktardı.

Koç, daha önce Karadeniz'de kano, Malatya ile Elazığ arasındaki Fırat'ın üzerinde kaybolmaya yüz tutmuş kelekçilik (kayıkta yolcu ve hayvan taşımacılığı) olmak üzere birçok konuda belgesel çektiğini söyledi.

Farklı şehirlerde çalışma imkanı bulduğu için konu çeşitliliği olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Polislik mesleği gereği tayinler döneminde farklı illere gidiyoruz. Açıkçası çok fazla insan hikayeleri görebiliyoruz. Ben de bir belgeselci gözüyle baktığım zaman çok farklı hikayeler görebiliyorum. Mesela Karadeniz'e ilk geldiğimde balıkçılar dikkatimi çekmişti. Karadeniz'de acı, tatlı ve çok güzel hikayeler var. Amacım bunları ekrana taşımak, belki bunlardan ödül almak, bunları sosyal platformlarda duyurmak. Aynı zamanda bunu meslek kariyeri açısından önemli görüyorum."

Yeni bir projeye yelken açtığını dile getiren Koç, "Karadeniz'de, Ordu'da sıkça rastladığımız ve yok olmaya yüz tutmuş su değirmenlerinin belgeselini yapmaya adadık. Onun için bir alt çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Mustafa Koç, Ordu, Balıkçılık, Belgesel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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