Özel: Sakarya'nın derdini çözecek bir iktidar gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'da 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde konuştu. Sakarya'nın vergi olarak 70 milyar lira verip yatırım olarak 12 milyar lira aldığını belirten Özel, "Sakarya yedi vermiş, bir almış. Bu düzen değişecek, AK Parti'nin kara düzeni gidecek" dedi.

Özel, seçim sandığı istediklerini vurgulayarak, "Tayyip Bey'den isteyebileceğiniz tek şey istifa. Biz artık hiçbir şey istemiyoruz, sadece seçim sandığı istiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücret olacağını, asgari ücretin 39 bin lira olacağını söyledi.

Eğitim vaatlerinde bulunan Özel, hiçbir çocuğun okula boş beslenme çantasıyla gitmeyeceğini, her öğrenciye üç kap sıcak yemek verileceğini ve okul sularının ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca her mahalleye devlet kreşleri açılacağını, evdeki kadınlara sigorta ve emeklilik hakkı verileceğini, okullara 100 bin öğretmen, 75 bin sağlık görevlisi ve 65 bin uzman çavuş atanacağını açıkladı.

Özel, ekonomide, demokraside ve yargıda kriz olduğunu belirterek, "AK Parti'nin kara düzeninden millet illallah demiş durumda. Ama AK Parti milletin kararına savaş açmış durumda" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 403 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatan Özel, hükümeti yargı savaşı başlatmakla suçladı.