Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Üyeleri Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Özel sektörde çalışan öğretmenler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması için bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemindeydi. Bakanlık önüne gelen güvenlik güçleri, oturma eylemi yapan sendika üyelerini gözaltına aldı. Sendikadan edinilen bilgiye göre; 11 sendika üyesi ve Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Patronların sırtını sıvazlayan Yusuf Tekin, kendi öğretmenlerinin gözaltına alınışını tercih etti. Tüm dostlarımızı TBMM Çankaya kapısındaki Meclis Parkı'na desteğe çağırıyoruz" dendi.

Sendikadan yapılan açıklamada; gözaltıların ardından Bakanlığın önüne 2. nöbet alanının kurulduğu belirtilerek "Meclis önünde süren Eğitim Nöbeti'nin yanında onur mücadelemizi daha da büyüten bu yeni nöbet alanı kararlılığımızı gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.