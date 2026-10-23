Özel ve İmamoğlu, YENİ Parti Diyarbakır Kongresi'ne demokrasi mesajı verdi - Son Dakika
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Özel ve İmamoğlu, YENİ Parti Diyarbakır Kongresi'ne demokrasi mesajı verdi

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Özel ve İmamoğlu, YENİ Parti Diyarbakır Kongresi\'ne demokrasi mesajı verdi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'ne başarı mesajı gönderdi. Özel partide demokrasi vurgusu yaptı, İmamoğlu partinin milletin ortak aklını temsil ettiğini söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'ne gönderdikleri mesajda başarı dileklerinde bulundu.

YENİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'ne mesaj gönderen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti'yi iktidar olma amacıyla kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzda verdiğimiz sözü hayata geçirmenin ilçe başkanlarımızın ardından il başkanlarımızı da üyelerimizin iradesiyle belirlemenin olduğunu yaşıyoruz. Demokrasiyi önce kendi partimizde, kendi evimizde kuruyoruz. Aday olan her partilimiz, oy kullanan her üyemiz sandığı başında görev yapan her arkadaşımız bu demokratik sürecin bir parçasıdır. Bu nedenle kongre süreçlerinin bir makam yarışı olarak değil bir demokrasi şöleni olarak görmenizi istiyorum. YENİ parti milletin partisidir. Partimizin kuruluş talimatını veren millettir. Adını koyan milletin bütçesini başlarıyla oluşturan millettir. Hepimiz milletimizin güvenine layık olacağız.

Türkiye'nin önüne yeni ve tertemiz bir sayfayı hep beraber açacağız. Yeni bir başlangıcı hep birlikte yapacağız. Çünkü biz YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık, iktidar olsun diye kurduk. Bu vesileyle mahalle mahalle, ilçe ilçe emek veren bütün yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üyelerimizin iradesi doğrultusunda belirlenecek il başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyor. Sizleri sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum."

"HER BİRİMİZ ÜZERİNE ÜZERİMİZE DÜŞEN TARİHİ SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu ise, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benim çok kıymetli, çok sevgili yol arkadaşlarım, güzel yürekli dostlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hasretle kucaklıyorum. Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çok zorlu ama çok onurlu bir yola çıktık. Çıktığımız yeni yolda rehberimiz millet oldu ve hep millet olacak. YENİ Parti milletimizin adalet ve refah özgürlük ve demokrasi talebine vücut vurmuş halidir. Bir kişi ya da bir grubun değil, milletin ortak aklının, ortak değerlerinin, ortak hayallerinin partisidir. YENİ Parti adaletini, vicdanını yitirmiş bir düzene teslim olmayı baskıya, zulme, seyirci kalmayı için içine sindiremeyenlerin bir partisidir. Hak yerini bulsun millet milletin dediği olsun diye gözünü kırpmadan yola koyulanların partisidir. Biz ismiyle, cismiyle, fikriyle, eylemiyle yeni bir partiyiz. Biz ülkeyi yönetmeyi profesyonel siyasetçilerin bir imtiyazı gibi görünenlerden değiliz. Siyaseti biat ve sorgusuz itaat kültüründen arındırmaya demokrasiyi hayatın her alanda hakim kılmaya kararlıyız.

Biz Cumhuriyet'in her şeyden önce vatandaş karşısında haddini bilen yöneticiler demek olduğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Nasıl öğrendiysek öyle yapacağız. ve önce partimizden başlayarak ülkenin tüm kurumlarında söz ve karar hakkını bu toprakların bu devletin tek sahibine vatandaşlar teslim edeceğiz. Sizler bu büyük demokratik dönüşümün siyasetteki bu durdurulamaz yenileşen rüzgarının şanlı neferlerisiniz. Milletçe özlediğimiz adil, özgür, bereketli, yeni hayat sizlerin önceliğinde vurulacak. Çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in mücadele enerjisini ve cesaretini örnek alarak yolundan dönmektense zindana atılmayı göze alan yol arkadaşlarımın sergilediği direncin kıymetini bilen siyaseti sadece millet için ve milletin kılavuzluğunda yapan bir örgütün karşısında hiçbir güç duramaz. Göreceksiniz duramayacak. Her birimiz üzerine üzerimize düşen tarihi sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Her şey çok güzel olacak. Bu inanç ve kararlıkla toplanan Diyarbakır İl Kongremize başarılar diliyor. Özverili, yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA
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