Özel'den Anıtkabir yolunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'den Anıtkabir yolunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

30.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Güvenpark'ta kendisine destek vermek için toplanan partililere hitap etti. Programın ardından beraberindeki kalabalıkla Anıtkabir’e yürüyüşe geçen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız” sözlerine de yanıt verdi.

Özgür Özel, Güvenpark’taki Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında alanda toplanan kalabalığa seslenen Özgür Özel, kapanışta on binlerce partiliyle birlikte Anıtkabir’e doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yanıt verdi. 

"ÖNCE BİR TARAFSIZ YARGI LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız” sözlerine yanıt veren Özel, "AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler, bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar. Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım: Önce bir tarafsız yargı lazım, bir de masumiyet karinesine inanmak lazım. Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine 'hırsız' denince sahip çıkmak; desteklemeyen birisine 'hırsız” denince o iftirayı paylaşmak bir genel başkana yakışmaz" dedi. 

"EVLADINA HIRSIZ DENDİĞİNDE..."

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Özel, "Genel Başkan, Atatürk’ün koltuğundadır. Bu partinin baba ocağının genel başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi, evladına hırsız dendiğinde 'Yapmaz benim evladım' der. 'Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum' der. Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT’nin 'Hırsız' dediğine 'Hırsız' diyerek, A Haber’in 'Yolsuz' dediğine 'Yolsuz' diyerek bu partide yol alınmaz" şeklinde konuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güvenpark, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den Anıtkabir yolunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Hırsızlık için icazet almaya gidiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:13
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 16:16:21. #7.13#
SON DAKİKA: Özel'den Anıtkabir yolunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.