Özge Bedir davasında 2 sanığın cezası onandı, eşinin beraatı Yargıtay'a taşınacak - Son Dakika
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Özge Bedir davasında 2 sanığın cezası onandı, eşinin beraatı Yargıtay'a taşınacak

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Özge Bedir davasında 2 sanığın cezası onandı, eşinin beraatı Yargıtay\'a taşınacak
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Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesi davasında istinaf, sanıklar Seray Öztürk ile Tülay Alan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını onadı. Özge Bedir'in ailesi, eşi Adnan Bedir hakkındaki beraat kararını Yargıtay'a taşıyacağını belirtti.

BURDUR'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yerel mahkemenin tutuksuz yargılanan eşi Adnan Bedir (35) hakkında beraat, tutuklu sanıklar Seray Öztürk (25) ile Tülay Alan (22) hakkındaki ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdiği karar, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

'ELİNDE BIÇAKLA BANA SALDIRIP, ELLERİMİ KESTİ'

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu sonrası şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü, Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi.

Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

NİSAN AYINDA KARAR VERİLDİ

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanık Tülay Alan'a 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'e 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Adnan Bedir'in ise beraatine ve konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.

CEZALAR ONANDI

Özge Bedir'in ailesi, Adnan Bedir hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Bunun üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 4'üncü Ceza Dairesi bugünkü kararında yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. Özge Bedir'in ailesinin, kararı Yargıtay'a taşıyacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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