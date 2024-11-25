Özgecan Aslan Kadına Şiddete Karşı Anıldı - Son Dakika
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Özgecan Aslan Kadına Şiddete Karşı Anıldı

Özgecan Aslan Kadına Şiddete Karşı Anıldı

Mersin'de, 2015 yılında kadına şiddet sonucu hayatını kaybeden Özgecan Aslan, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar tarafından mezarı başında anıldı. Kadınlar, Aslan'ın mezarına karanfil bırakıp dua etti.

25.11.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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MERSİN'de kadına şiddetin simge isimlerinden Özgecan Aslan, kadınlar tarafından mezarı başında anıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Suphi Altındöken tarafından katledilen Özgecan Aslan, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar tarafından Erdemli ilçesindeki mezarı başında anıldı. Aslan'ın mezarına karanfil bırakan kadınlar, dua etti.

Anne olarak şiddete karşı olduğunu vurgulayan kadınlardan Ayşegül Yavuz, "Bir anne olarak Özgecan Aslan'ın mezarına geldik. 'Kadına şiddete hayır' diyorum" diye konuştu.

Artık hiçbir kadının ölmesini istemediklerini aktaran Beyza Korkmaz ise "Bugün burada Özgecan Aslan'ın mezarında kadınlarımızla beraber karanfil bırakmaya geldik. Artık hiçbir kadının ölmesini istemiyoruz. Kadınlar olarak şiddetin durmasını istiyoruz" dedi.

'KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARINI EŞİT ŞEKİLDE BÜYÜTELİM'

Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde yetiştirmek gerektiğini ifade eden İrem Sözügüzel de şöyle konuştu:

"Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Mücadele Günü için buradayız. Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret ettik. Hem şiddetin sembolü olan Özgecan Aslan hem de Mersinli hemşehrimiz olduğu için kadınlarımızla beraber karanfil bıraktık, dualarımızı ettik. Şiddete karşı artık lütfen 'dur' diyelim. Sadece sevgi olsun ve çocuklarımıza küçük yaştan itibaren cinsiyet eşitçiliğini öğretelim lütfen. Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde büyütelim, şiddete bir dur diyelim."

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: DHA

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