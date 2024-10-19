Özgür Karabat: "Lafa Gelince 'Milli İrade' Diyenler, Binlerce Kişinin Temsilcisi Muhtarlarımız Arasında Bile Ayırımcılık Yapmakta" - Son Dakika
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Özgür Karabat: "Lafa Gelince 'Milli İrade' Diyenler, Binlerce Kişinin Temsilcisi Muhtarlarımız Arasında Bile Ayırımcılık Yapmakta"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Günü toplantısına bazı muhtarların katılımının engellendiğini duyurdu. Karabat yaptığı açıklamada "Lafa gelince "milli irade" diyenler binlerce kişinin temsilcisi muhtarlarımız arasında bile ayırımcılık yapmaktan geri durmuyor" dedi.

19.10.2024 20:20
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Günü toplantısına bazı muhtarların katılımının engellendiğini duyurdu. Karabat yaptığı açıklamada "Lafa gelince "milli irade" diyenler binlerce kişinin temsilcisi muhtarlarımız arasında bile ayırımcılık yapmaktan geri durmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Muhtarlar Günü'ne bazı muhtarların alınmadığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat X hesabı üzerinden duyurdu. Karabat toplantıya katılması engellenen 5 muhtardan 4'ünün kadın olduğunu belirterek yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlar Günü vesilesiyle bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın katılacağı bir toplantı düzenleniyor. Küçükçekmece Kaymakamlığı da toplantıya katılımın zorunlu olduğunu, yoklama alınacağını, kaç muhtarın katılacağını defalarca muhtarlara bildiriyor. Toplantıya saatler kala kaymakamlık, "sayı azaltma" bahanesiyle bazı muhtarları "sakıncalı" görerek toplantıya katılmalarını engelliyor. Küçükçekmece'de engellenen muhtarlarımız, en kalabalık mahallelerin muhtarları. Ayrıca İstanbul'da engellenen 5 muhtardan 4'ünün kadın olması da başka bir ayırımcılık. Aldığımız bilgiye göre sadece Küçükçekmece değil İstanbul'un pek çok ilçesinden başka muhtarlarımızın da katılımı çeşitli gerekçelerle engellenmiştir. Lafa gelince 'milli irade' diyenler binlerce kişinin temsilcisi muhtarlarımız arasında bile ayırımcılık yapmaktan geri durmuyor."

Kaynak: ANKA

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