(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde AB Türkite Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Yhomas Hans Ossowski ile görüştü. Görüşmede Özel'e, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, AB Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
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