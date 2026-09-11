Özgür Özel Atina'da Avrupalı sosyal demokratlara seslendi, ortak mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika
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Özgür Özel Atina'da Avrupalı sosyal demokratlara seslendi, ortak mücadele çağrısı yaptı

Özgür Özel Atina\'da Avrupalı sosyal demokratlara seslendi, ortak mücadele çağrısı yaptı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Atina'da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi toplantısına gönderdiği video mesajda, Avrupa'daki sosyal demokrat dostlardan demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ortak ilkeleri kararlılıkla savunmalarını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Atina'da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) toplantısına gönderdiği video mesajda, "Elbette Türkiye'nin geleceğini milletimiz belirleyecek. Ancak Avrupa'daki sosyal demokrat dostlarımızdan beklentimiz demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ortak ilkelerimizi kararlılıkla savunmalarıdır. Otoriter eğilimlerin güçlenmesi bölgeleri ve dünyayı etkiler. O yüzden Türkiye'de verdiğimiz demokrasi mücadelesini daha geniş bir ortak mücadelenin parçası olarak görüyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Atina'da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) toplantısına videolu mesaj gönderdi. Özel şunları kaydetti:

"Değerli yoldaşlar sizleri Türkiye'den dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bugün demokrasinin doğduğu Atina'da Avrupa'nın demokratik geleceğine ilişkin ortak sorumluluğumuzu konuşuyoruz. Biz sosyal demokratlar için demokrasi aynı zamanda hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, çoğulculuk, eşit yurttaşlık gibi sosyal adalet demektir. Toplumsal refahın kalıcı olabilmesi de ancak güçlü demokratik bir zeminde mümkündür.

"YENİ PARTİ'Yİ HALKIMIZIN TALEBİ VE DESTEĞİYLE KURDUK"

Türkiye bugün değerlerin ciddi biçimde sınandığı bir dönemden geçiyor. Seçilmiş yöneticilere, demokratik kurumlara, temel insan haklarına yönelik ağır baskılar demokratik düzeni zorluyor. 15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu, onlarca belediye başkanımız ve muhalif siyasetçi arkadaşımız hala tutuklu. Bunun yanında dört kez seçilerek yönetime geldiğimiz ve son yerel seçimleri kazanan partimize mahkeme kararıyla darbe yapılarak kayyum atanmıştır. İşte Türkiye'deki bu tablo bizi siyasette yeni bir yol açmaya yönlendirdi. YENİ Parti'yi halkımızın talebi ve desteğiyle kurduk. Hep birlikte büyütüyoruz.

"DAYANIŞMAMIZIN GÜÇLÜ OLMASINI DİLİYORUM"

Elbette Türkiye'nin geleceğini milletimiz belirleyecek. Ancak Avrupa'daki sosyal demokrat dostlarımızdan beklentimiz demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ortak ilkelerimizi kararlılıkla savunmalarıdır. Demokrasi her ülkede kendi ilkeleri ve kurumları tarafından yaşatılır. Ancak demokrasideki aşınmanın sonuçları o ülke ile sınırlı kalmaz. Otoriter eğilimlerin güçlenmesi bölgeleri ve dünyayı etkiler. O yüzden Türkiye'de verdiğimiz demokrasi mücadelesini daha geniş bir ortak mücadelenin parçası olarak görüyoruz. Hiçbir demokratik kazanım kendiliğinden oluşmaz. Her kazanım ortak dayanışmayla oluşur. Dayanışmamızın güçlü olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Atina'da Avrupalı sosyal demokratlara seslendi, ortak mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika

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