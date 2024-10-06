Özgür Özel, Bahriye Üçok’u Andı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından Bahriye Üçok'u, katledilişinin 34'üncü yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Çağdaş bir Türkiye için canını ortaya koyan Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından Bahriye Üçok'u katledilişinin 34'üncü yılında özlemle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.