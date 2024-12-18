Özgür Özel, Bakap\'ı Gezdi... "Atatürk Orman Çiftliği İçimizi Sızlatıyor. Burayı Atam Çiftliği Olarak İsimlendirmeyi Düşünüyoruz"

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanında, "Bugün burada görüyoruz ki Atatürk'ün vasiyetine uygun, Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan hıyanetin, ona saplanan hançerin bu tarafta bir telafisi oluyor. Atatürk Orman Çiftliği içimizi sızlatıyor ama burayı da Ankara'nın diğer ucunda ATAM Çiftliği olarak isimlendirmeyi düşünüyoruz. Biz bundan sonra Ankara'ya gelen herkesi ATAM Çiftliği'ni görmeden Ankara'yı terk etmemeye davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile birlikte Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanında düzenlenen geziye katıldı. Gezi öncesi ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Metin Tüzün, BAKAP hakkında sunum yaparak projenin detaylarını anlattı. Ardından konuşan ABB Başkanı Yavaş, şunları söyledi:

Mansur Yavaş: "'En büyük eseriniz ne' diye sorsalar burayı söylerim"

"Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm çiftçilerle temas içerisindeyiz. Tamamıyla Kırsal Kalkınma Dairemiz işbirliği yapıyor. Mesela Ankara'da bazı barajlarda balıkçılık yapanlar var, onlara dahil destek oluyorlar. Yani üretme adına ne varsa Ankara'da tamamına destek olan bir yapıyı kurduk. Bunlar şöyle oluyor: Artık bir belediye kendi döneminde bir şekilde destek olmaya başladıysa bizden sonra kim gelirse gelsin, bu destekleri sürdürmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla güzel bir mekanizma kuruldu. Bunu hiç kimsenin geriye götürme imkanı yok. Güzelce üreten bir tesis olmuş oldu ve Türkiye için büyük bir kazanç oldu. Şunu söyleyebiliriz: Yapılan binalar, yollar hepsi unutulur bir müddet sonra. Ama bu tesirlerde hiçbir zaman unutulmaz. Bana yarın sorsalar 'En büyük eseriniz ne' diye ben burayı söylerim. Gerçekten burası bütün Türkiye'ye örnek güzel bir tesis oldu. Ben de teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Başından beri buraya emek veren arkadaşlara, mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bugüne kadar 1 milyon liraya yakın para harcadık buraya. Ama daha yapılacak ikinci ve üçüncü etapları var. İnşallah onlar da bu dönemde bitirmeye çalışacağız."

Özgür Özel: "Atatürk'ün yazılı vasiyetine rağmen ısrarla Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaştırdığı bir süreci yaşadık"

Özel, "BAKAP hem Ankara'da bilinirliğinin hem Türkiye'de görünürlüğünün artması ve bu örnek projenin bütün Türkiye tarafından takip edilebilmesi için, tarım alanında örnek bir proje. Önce AR-GE var burada. Ardından eğitim var, üretim var ayrıca da tarım turizmi var. Küçücük çocuklar arıcılığı öğreniyorlar, fide yetiştirmeyi öğreniyorlar, toprakla temas ediyorlar. Çiftçilere destek veriliyor ve bundan sonrası için iyi tarım uygulamaları için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ortaya çıkan üretim de bir sosyal belediyecilik anlayışı içinde hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor hem de gıda güvenliği açısından da belediyenin buradan bir referans uygulaması olmuş oluyor. Tabii buranın adı, bugüne kadar BAKAP ama bir çalışma ve bir hazırlık var. Elimizde bir kötü örnek var Ankara'da. Atatürk'ün yazılı vasiyetine rağmen bu Ankara'yı yıllarca yöneten bir anlayış, Atatürk Orman Çiftliği'ne belediye anlamında sahip çıkmadı ve onu genel yönetimin kendisine bir saray ve üzerinde çeşitli inşaat alanları yaptığı; Mimarlar Odası'nın, çeşitli meslek örgütlerinin itirazlarına, mahkeme kararlarına rağmen de ısrarla Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaştırdığı bir süreci yaşadık" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Buranın adını Atatürk Tarım Araştırmaları Merkezi (ATAM) olarak belirlemeyi düşünüyoruz"

"Aslında burası konut alanı olarak belirlenmiş. Daha sonra o plan iptal edildi ve Ankara'yı parsel parsel satmakla kendi partisinin kurucuları tarafından suçlanan birisi, burasının tarım alanı olarak yapılmasını Sayın Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Dedi ki 'Güzelim konut alanını tarla yaptı.' Oysa bugün burada görüyoruz ki burada Atatürk'ün vasiyetine uygun, Atatürk Orman Çiftliği'nin ona yapılan hıyanetin, ona saplanan hançerin bu tarafta bir telafisi oluyor. Burayla ilgili biraz önce sunumu yapan değerli yöneticimizin de bir hazırlık içinde olduklarını ifade ettiler Mansur Başkan. Buranın adının Atatürk Tarım Araştırmaları Merkezi olarak, 'ATAM' olarak belirlemeyi ve buranın adını Atatürk Orman Çiftliği içimizi sızlatıyor, tabii ki orada da güzel işler, yeni sahiplenmeler, yeni katılımlar olacak. Ama burayı da Ankara'nın diğer ucunda ATAM Çiftliği olarak isimlendirmeyi düşünüyoruz. Ankara'ya 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta gelen, Ata'nın huzuruna, Anıtkabir'e koşan milyonların ATAM Çiftliği'ne de koşup geldiklerinde Atatürk'ün vizyonuna uygun, iyi tarım uygulamalarını ve çiftçiye sahip çıkan bir yaklaşımı ve yanlarındaki evlatlarının da toprakla temasını ve gerçek anlamda tarımın nasıl yapılacağını gördükleri çok iyi bir deneyim olacak.

"Ankara'ya gelen herkesi ATAM Çiftliği'ni görmeden Ankara'yı terk etmemeye davet ediyoruz"

Biz bundan sonra Ankara'ya gelen herkesi ATAM Çiftliği'ni görmeden Ankara'yı terk etmemeye davet ediyoruz. Mansur Başkan'a, belediye meclis üyelerimize, Gölbaşı'ndaki belediye başkanımıza ve üyelerine, örgütümüze ve BAKAP'ın değerli yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyoruz. ATAM Çiftliği Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun."