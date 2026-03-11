Özgür Özel: Balkanlar Kardeşliğimizdir - Son Dakika
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Balkanlar Kardeşliğimizdir

11.03.2026 22:24
Özgür Özel, Balkanlar'ın Türkiye'nin kuruluşundaki önemine ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim için Rumeli ve Balkan demek, sadece coğrafya adı değildir. Rumeli, bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır." dedi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Dernekleri iftar programına katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, anneannesinin Selanikli, babaannesinin Kırçovalı, dedesinin Üsküplü olduğunu ve Balkanlar'ın, Rumeli'nin dokusunu ruhunda hissettiğini söyledi.

Selanik'te doğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin gerilemesini durdurmak ve işgale engel olmak için büyük bir mücadele verdiğini ve Çanakkale'yi geçilmez kıldığını ifade eden Özel, "Bizim için Rumeli ve Balkan demek, sadece coğrafya adı değildir. Rumeli, bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır." diye konuştu.

Özel, 19. yüzyıldan itibaren Balkanlar'dan Anadolu'ya akan büyük göç dalgalarının, Türkiye'nin kuruluş harcını oluşturduğunu dile getirdi.

Balkanlar ve Rumeli insanının beraberinde sadece anılarını değil, çalışkanlığı, dürüstlüğü, eğilmeyen hürriyet iradesini getirdiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Rumeli'nin acıları, sürgünleri, göçleri bizim ortak tarihimizin bir parçasıdır. O acıları unutmak mümkün değildir ama o acılar bugün bizi birbirimize daha kuvvetli şekilde kenetleyen ortak bağlarımızdır. Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir. Zor zamanlarda birbirine sahip çıkan insanların kültürüdür. Bugün Rumeli ve Balkanlı hemşerilerimiz Türkiye için gösterdikleri dayanışmayla gelecek için hepimize umut vermektedir. Balkanlarla olan tarihi bağlarımızı yaşatmak, o topraklarda olan kardeşlerimizle gönül köprümüzü sağlam tutmak her birimizin görevidir."

İstanbul'da Rumeli göçmenlerinin yoğun yaşadığı Bayrampaşa'daki yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, "Bayrampaşa'da yaşanan travmayı doğru yerden okumak lazım. Bizden, sizden, akrabalıklarımızdan ve akrabalarından güç alıp, belli belirlemeleri kendine göre yapan sonra da hepimizi kahreden bir tasarrufta bulunan bir kötü örnek, bir haksızlık, bir ihanet asla genele şamil olamaz. Biz biriz, beraberiz. Bugün gözümüze bakamayanlar burada yok ama biz hep birlikteyiz. Bu akrabalığımızdan güç alıp da bunu kendisine güce devşirip, sonra bunu başka bir siyasi odakla pazarlık meselesi yapmak bize dair bir mevzu değildir. O kişinin kendi kişiliğiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Özel, Rumeli kültürünün dayanışma, kardeşlik, birlik ve zor zamanda birbirine sahip çıkmak olduğunun altını çizdi.

Ramazan ayında hem geçmişi hem de ortak değerleri paylaşıp geleceğe doğru umudu büyüttüklerini söyleyen Özel, katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: AA

