Özgür Özel, Barselona'da İlerici Liderlerle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, Barselona'da İlerici Liderlerle Görüştü

Özgür Özel, Barselona\'da İlerici Liderlerle Görüştü
17.04.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barselona'da uluslararası ilerici liderlerle önemli görüşmeler yaptı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya'nın Barselona kentine gitti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.

Bugün toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'na giden Özel ve beraberindeki CHP heyeti, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, sırasıyla Japonya Temsilciler Üyesi Junya Ogawa, İtalya Demokrat Parti (PD) Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Görüşme sonunda Özel, tüm liderlere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin ve portresinin yer aldığı madalyon hediye etti.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Barselona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Barselona'da İlerici Liderlerle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:34:36. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Barselona'da İlerici Liderlerle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.