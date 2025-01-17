Özgür Özel Beşiktaş Belediyesi Personeline Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi personelini ziyaret ederek moral verdi. Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki soruşturmada hiçbir hukukçunun tutuklama gerekçesine hak vermediğini, ifadeye çağrılmasına bile gerek olmayan bir soruşturmada tutuklama kararı verilmesinin siyasi olduğunu söyledi. Belediye personelinin yüzü asılırsa iktidarın amacına ulaşmış olacağını belirten Özel, personele "hep birlikte iyi belediyecilik hizmetlerine güler yüzle devam edeceklerini" söyledi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün mesainin başlamasıyla Beşiktaş Belediyesi'ne gelerek tüm personele moral ziyaretinde bulundu. Özel, ziyarette tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki soruşturmada hiçbir somut delil üretilemediğini belirtti.

"Rıza Akpolat hakkındaki soruşturmada tutuklama kararı siyasi"

Hiçbir hukukçunun tutuklama gerekçesine hak vermediğini, ifadeye çağrılmasına bile gerek görülmemesi gereken bir soruşturmada tutuklama kararı verilmesinin siyasi olduğunu aktaran Özel, belediye personelinden her zamanki gibi güler yüzle çalışmalarına devam etmelerini istedi. CHP lideri Özel, belediye personelinin yüzü asılırsa iktidarın amacına ulaşmış olacağını belirterek, "hep birlikte iyi belediyecilik hizmetlerine güler yüzle devam edeceklerini" ifade etti.