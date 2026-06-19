CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özel: Denizli'de Bir Bankın Üstündeyiz Ama Milletin Gönlündeyiz - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özel: Denizli'de Bir Bankın Üstündeyiz Ama Milletin Gönlündeyiz

19.06.2026 15:11  Güncelleme: 16:00
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki halk buluşmasında partisine yönelik operasyonları eleştirerek, 'Bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz. Bizi yenemezler' dedi.

(DENİZLİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Üst üste kazandığımız dört kurultaya ve dört mazbataya rağmen AK Parti'nin yargı kollarının oyunlarıyla, bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bakın, Denizli'de bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz. Sokakta, caminin önünde bir bankın üstündeyiz, milletle beraberiz, sizinle beraberiz. Bu yüzden bizi yenemezler, bizi durduramazlar, bizi susturamazlar" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Genel başkan adaylığı dönemine ve Denizli örgütünün kendisine verdiği desteğe ilişkin konuşan Özel, "CHP'de bundan 3 yıl önce, bugünlerde kaybettiğimiz bir seçimden sonra hepimizin başı öndeyken, hepimizin morali bozukken, herkes umutsuzluğa kapılmışken 'Değişim' diyerek 'Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek' diye yola çıkmak için baba ocağımız Manisa'dan sonra ilk adımımızı, Türkiye'deki ilk ziyaretimizi Denizli'ye yapmış, gücümüzü sizden almıştık" dedi. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de partimizin içinde bulunduğu zor günlerde, zorda olmamızın sebebi, 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmamız, kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenmemiz, Denizli'yi 30 yıl sonra, Manisa'yı Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Ege'nin tamamını, Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten belediyeleri kazanmamız ve iktidara yürümemizdir."

Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz bizi, baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, üst üste kazandığımız dört kurultaya rağmen, elimizdeki dört mazbataya rağmen AK Parti'nin yargı kollarının oyunlarıyla, bir ara kararla, bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. O gün söyledim: 'Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız'.

"PEŞİMİZDEN YOLLARI, BULVARLARI DOLDURDUNUZ"

İlçelerimizde bir kahvede çay içmeye uğradık ama oradaki heyecan, oradaki coşku görülmeye değerdi. Bir başka ilçemize geçtik, önce Çardak'ta kahve sohbeti yaptık. Ardından Bozkurt'a geçtik, 'Pazarı gezelim' dedik, Bozkurt pazarı yıkıldı. Bozkurt'tan buraya geldik. Cuma namazını kılmak için çıkışta caminin avlusu, önü, her yer dopdoluydu. Yürüdük, peşimizden yolları, bulvarları doldurdunuz. Bizim bir miting planımız yoktu ama burayı mitinge çevirdiniz. Bizim elimizden partinin binasını aldılar. Bize bina değil, yürek lazım dedik. Otobüslerimizi, seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik.

Bakın, Denizli'de bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz. Sokakta, caminin önünde bir bankın üstündeyiz, milletle beraberiz, sizinle beraberiz. Bu yüzden bizi yenemezler, bizi durduramazlar, bizi susturamazlar. Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Denizli'nin güzel insanlarına soruyorum: Aynı bugün burada olduğu gibi benimle yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyecek miyiz? Bana inanın, bize güvenin, kendinize güvenin. Biz başaracağız. Atatürk'ü sevenler başaracak. Cumhuriyeti sevenler, bayrağını sevenler başaracak. Biz başaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özel: Denizli'de Bir Bankın Üstündeyiz Ama Milletin Gönlündeyiz - Son Dakika

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