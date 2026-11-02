Özgür Özel, BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu\'nu tebrik etti, destek isteyecek

Özgür Özel, BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu'nu tebrik etti, destek isteyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti lideri Özgür Özel, BM Genel Sekreterliğine aday gösterilen AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla tebrik etti. Özel, BM üyesi ülkelerdeki sol, sosyal demokrat ve sosyalist parti liderlerine destek mektubu yazacağını iletti; Sinirlioğlu da teşekkür etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla arayarak, adaylığını tebrik etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu telefonla arayarak, adaylığını tebrik etti. YENİ Parti lideri Özel, Sinirlioğlu'nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin; hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti.
Sinirlioğlu da Özel'e desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
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