Özgür Özel: CHP iktidarında emekçiler yine kazanacak

(BURDUR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz partimizi iktidar yapınca Türkiye'de emekçiler yeniden iktidar olacak. Alınteri yeniden karşılığını alacak. Biz emeğin, alın terinin partisiyiz. Bugünlerde CHP'ye yapılmaya çalışılan tam da CHP'nin iktidar yolculuğundan çevrilerek emeğin bir kez daha hakkını alacağı bir büyük mücadelenin önünü kesmektir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur Belediyesi'nde işçilerle birlikte yemek yedi. Özel, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret, emekli ve çalışan maaşlarının alım gücü ve parti içi süreçlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin istisnai bir ücret olması gerektiğini, ancak Türkiye'de genel bir ücrete dönüştüğünü söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, istisna bir ücrettir. Avrupa'da işçilerin yüzde 9'u, Almanya'da işçilerin yüzde 6'sı asgari ücret ve hemen üstünü alıyor. Türkiye'de işçilerin yüzde 55'i asgari ücret ya da hemen üstünde bir maaş alıyorlar. Öyle olunca bütün maaşlar kutu kolanın tepesine basılmış gibi aşağı doğru baskılanıyor. Aslında asgari ücretin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği gibi hiç değilse 39 bin lira olması, bütün maaşlar üzerinde bir rahatlama yaratacaktı. Ancak bunu kimseye kabul ettiremedik."

"AK PARTİ HİÇ GELMESE BUGÜN ASGARİ ÜCRET YAKLAŞIK 60 BİN LİRA OLACAKTI"

İktidarın ekonomi politikalarını altın fiyatları üzerinden eleştiren ve maaşların geçmişteki değerini kaybettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Aslında asgari ücretin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği gibi hiç değilse 39 bin lira olması, bütün maaşlar üzerinde bir rahatlama yaratacaktı. Ancak bunu kimseye kabul ettiremedik. Bu iktidar ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2 çeyrek altın alıyor. 7 çeyrek altın alıyordu asgari ücret. Bugün 2.5 - 3 çeyrek altını zor alıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hiç gelmese, hiç bize ilişmese bugün asgari ücretin yaklaşık 60 bin lira olduğu, sizin aldığınız ücretlerin de ona göre çok daha üstünde yer aldıkları bir noktaya gelecekti."

"BUGÜN SANDIK GELSE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIMIZ BELLİ"

Cumhuriyet Halk Partisi bunun için bir değişim kurultayında, 'CHP değişirse Türkiye değişir' dedi. Kurultayından büyük bir başarıyla çıktı. Söz verdiğimiz gibi ki 'Eğer bunu yapamazsak ben Genel Başkanlığı bırakacağım' demiştim. İlk girdiğim seçimlerden birinci parti çıktık. Türkiye'de de her girdiğimiz kamuoyu araştırmasında Cumhuriyet Halk Partisi, birinci parti olarak görülüyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi emeklilerin, emekçilerin, Cumhuriyet Halk Partisi çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ki Burdur'da çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, gençlerin ve kadınların partisi olmuş durumda. Bugün sandık gelse birinci parti olacağımız belli. Bunun için partiye karşı iktidar partisi bir saldırı gerçekleştiriyor. Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme için ellerinden geleni yapıyorlar. Butlan kararıyla birlikte de partinin seçilmiş Genel Başkanı'nı, yaş ortalaması 42 ile seçilmiş olan Parti Meclisi'ni, yarısı kadın olan MYK'larını, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni ortadan kaldırıp partiye 6 yıl önce yapılmış bir kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de hem partimizi geri almak için mücadele ediyoruz hem de Türkiye'nin birinci partisini iktidar yapabilmek için bir yol yürüyoruz. Bu yürüyüşte dün Denizli'yi görmüşsünüzdür. Bugün sabah hem Çavdır'da hem Yeşilova'da inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir sahiplenmeyle karşılaştık. Milletin bir yandan CHP'ye yapılanlara öfkesi, bir yandan da geleceğe dair bir umudu var.

"BİZ EMEĞİN, ALIN TERİNİN PARTİSİYİZ"

Bizim umudumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1970'lerde Karaoğlan Ecevit'in yaptığı gibi girdiği ikisi genel, ikisi yerel tüm seçimlerde birinci parti çıkarmak. Bugün işçilerin emeklilik hakkı varsa 70'lerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Ecevit'in sayesindedir. Sendika 1970'lerin sonunda dört işçiden üçünde vardı. Darbe geldi onu çok yerlere götürdü. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığı ortadadır. Bugün için işçilerin tüm hakları 70'lerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sağlanmıştır. İnşallah ama bu senenin sonuna kadar, ama gelecek sene en geç 2028'in Nisan'ında, Mayıs'ında o sandık geldiğinde biz partimizi iktidar yapınca Türkiye'de emekçiler yeniden iktidar olacak. Alınteri yeniden karşılığını alacak. ve Türkiye'deki işçi sınıfı artık bir kez daha altın çağını yaşayacak. ve o gün geldiğinde örneğin biz zaten kamuda taşerona hep karşı olmuş, mücadele etmiştik. Herkesin kamudaki memurlar gibi işçilerin de kadrolu olmasını, herkesin güçlü sendikal haklarının olmasını ve yarınlara, emekçilere güvenle bakmasını hep savunuyoruz. Biz emeğin, alın terinin partisiyiz. Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılmaya çalışılan tam da CHP'nin iktidar yolculuğundan çevrilerek emeğin bir kez daha hakkını alacağı bir büyük mücadelenin önünü kesmektir. Biz hepinizin hem belediyemizin emekçileri olarak, hem Türkiye'nin emekçileri olarak, hem de alın terine sahip çıkan bir partinin Genel Başkanı olarak hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizimle aşınızı paylaştınız, öğle yemeğinizi bizimle birlikte yediniz."

Özgür Özel, konuşmanın ardından tesisin içinde bulunan toplantı salonunda CHP'nin ilçe başkanları ve belediye başkanları ile bir araya geldi.