Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

(ANKARA) - CHP'nin, 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, oy kullanan bin 276 delegenin bin 171'inin oyunu alan Özgür Özel Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından konuşmalar yapıldı ve ardından Genel Başkanlık seçimine geçildi.

Saat 12.30'da başlayan ve 14.15'e kadar süren oy kullanma işlemlerinin ardından, kesin olmayan sonuçları Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu açıkladı.

Çavuşoğlu, partinin bin 323 kayıtlı delegesinden bin 276'sının oy kullandığını, 105 delegenin oyunun geçersiz sayıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bin 171 geçerli oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ülkemizin aydınlık yarınlarına doğru yapmış olduğu yolculukta önderimiz ve liderimiz olarak Türkiye'yi yeni umutlara taşıması dileğiyle partimize, ülkemize, her görüşten, fikri ne olursa olsun sağcısıyla solcusuyla Kürt'ü ile Türk'ü ile Alevisi ile Sünnisi ile liderliğini yapacak olduğunu buradan beyan ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum hepimize hayırlı olsun" dedi.

Kurultay'da Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçilecek.