Özgür Özel: Çok Önemli Bir Sınavdayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: Çok Önemli Bir Sınavdayız

Özgür Özel: Çok Önemli Bir Sınavdayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, partisinin önemli bir sınavda olduğunu ve doğru davranacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'li belediyelerde yapılan atamaları geri aldırdığını belirten Özel, hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi.

09.05.2024 14:12  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda, "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız" dedi. CHP'li belediyelerde yapılan bazı atamaları geri aldırdığını da belirten Özel, "Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız. Örnek olacağız. Biz başaracağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Afyonkarahisar'a geldi. Özel ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan'a, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve parti örgütüne yerel seçim başarısı dolayısıyla teşekkür eden Özel, ardından partililere açıklama yaptı.

Konuşmasına Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildiğini ifade ederek başlayan Özel, "Bu büyük seçim başarısı için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Afyon genelinde biri merkez ilçe, üç ilçe, iki belde belediyesi aldık. Ama gelecekte artık Afyon'da Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda il genelinde çok büyük başarılar elde edeceğimizden, Afyon'da yapacağımız belediyecilik hizmetiyle ilçelerimizde dürüst, çalışkan, tutumlu, israfa karşı hizmet odaklı halkçı belediyecilik anlayışımızla tüm Afyon'un gönlünü kazanacağımızdan, Afyon Belediyesi'ni bundan bir daha geri bırakmayacağımızdan, yeni ilçeler, yeni beldeler kazanacağımızdan ki nüfusu yedi yüz elli bini geçmiştir, büyükşehir belediyesi olduğunda Afyon büyükşehiri de alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BURCU KÖKSAL'A DESTEK AÇIKLAMASI: "BİZ BU BELEDİYELERİ EŞE DOSTA İŞ SAĞLAMAK İÇİN KAZANMADIK"

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde 'artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok' dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Geleceklerini kurtarmak için. İsrafı durdurup masrafları azaltıp, borçları ödeyip en iyi hizmeti yapıp kayırmacılık değil iyi hizmet yaparsak önümüzdeki seçimleri kazanacağız.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

'Belediyeyi kazandık, artık benim rahat etme zamanım' diye düşünmeyin. Biz bu ülkenin geleceğini kurtarmak için burada kişisel beklentilerin taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız. Örnek olacağız. Biz başaracağız."

AFYON'DAKİ EMEKLİLERE ÇAĞRI: "TANDOĞAN MEYDANI'NDA 10 BİN LİRAYA İSYAN ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

"Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi; Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. Biz elbette birinci parti sorumluluğuyla AK Parti'yle de MHP'yle de mecliste grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuşuyoruz. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde, mücadeleden bir adıl geri durmayacağız. 26 Ağustos'ta Afyon'daki tüm emeklileri Ankara'ya Tandoğan Meydanı'nda 10 bin liraya isyan etmeye, bir asgari ücrete çıkartılması için eylem yapmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

Afyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Çok Önemli Bir Sınavdayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Çok Önemli Bir Sınavdayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement