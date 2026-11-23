(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ortak bir karar metni kabul edilemeden sona ermesine tepki gösterdi. Zirvenin sonucunu "diplomatik fiyasko" olarak nitelendiren Özel, "Bu zirve için milletin kaynaklarından 25 milyar lira harcayıp Türkiye'yi dünyaya karşı mahcup ettiler, tarihi bir fırsatı heba ettiler" dedi.

Özel, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), 14 gün süren müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanamadan sona ermesine ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin, ortak karar metni kabul edilemeden dağıldığını belirtti.

Özel, 2009'dan bu yana ilk kez bir iklim zirvesinden mutabakat çıkmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi bir fırsat yakaladığımız bu zirvenin sonucu, diplomasi tarihimize ağır bir başarısızlık ve tam bir fiyasko olarak geçti. Dünya basınına da 'Şimdiye kadarki en kötü COP toplantısı' olarak yansıdı. Türkiye bu zirveye ev sahibi ve dönem başkanı olarak girdi. Dünyanın gözü Antalya'daydı. Hükümetin yetkilileri aylarca, 'Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olacak' dediler. Peki ne oldu? 'Köprü yapacağız' dedikleri ülkemizi, taraf yaptılar. Uzlaştırması gerekenler, masadaki diğer taraflara metin dikte etmeye kalktılar. Dünyanın önüne koydukları mutabakat taslağında, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan fosil yakıtların adını bile anmadılar. Sonunda pek çok devlet, metni reddetti. Yani, Antalya Mutabakatı daha doğmadan öldü.

"TARİHİ BİR FIRSATI HEBA ETTİLER"

Bu sonucun adı liyakatsizliktir. Çünkü dünyanın en zor, en çok taraflı müzakeresinin sorumluluğu, uluslararası müzakere tecrübesi olmayan bir ekibe verildi. Cumhuriyet'in 100 yıllık diplomasi birikimini taşıyan Dışişleri Bakanlığımızı ve tecrübeli devlet kadrolarını sürecin dışında bırakarak her zamanki gibi yine uluslararası bir toplantıyı bir halkla ilişkiler ve göz boyama faaliyetine çevirdiler. Yine meseleyi şahsileştirdiler. Kendi başlarına yapmaya kalktılar ve çuvalladılar. Adeta Türkiye'de kurmak istedikleri rejimin karakter özeti gibi muhataplarla üst perdeden konuşarak onları susturmaya çalışıp sonra özür dilemek zorunda kaldılar. Bu zirve için milletin kaynaklarından 25 milyar lira harcayıp Türkiye'yi dünyaya karşı mahcup ettiler, tarihi bir fırsatı heba ettiler.

"TÜRKİYE BU İKTİDARIN LİYAKATSIZ KADROLARINA MAHKUM DEĞİLDİR"

Biz buna razı değiliz. Bu ülkenin yetişmiş insanları var. Dünyanın her masasında söz söyleyecek diplomatları var. Bilim insanları, uzmanları, birikimli devlet kadroları var. Eksik olan Türkiye'nin gücünü doğru yönetecek siyasi anlayıştır. İşte biz bu anlayışı hakim kılacağız. Türkiye'nin itibarını gösterişli toplantılarla aramayacağız. Ülkemizin itibarını, elde ettiğimiz neticelerle yükselteceğiz. Türkiye, bu iktidarın liyakatsiz, birikimsiz, beceriksiz kadrolarına mahküm değildir. Biz, liyakatli kadrolarla, ortak akılla geliştirilecek diplomatik tutumlarla, masada sözü dinlenen, saygı duyulan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu mutlaka başaracağız."