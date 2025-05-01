(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un Kartal ve Kadıköy'de düzenlediği kutlamalara katılan CHP genel Başkanı Özgür Özel, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ile de telefonla görüştü.
Özel, Arslan'ın ve sendikaya bağlı emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
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