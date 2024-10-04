(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'teki sel felaketiylbe ilgili mesaj yayımladı. Özel,"Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum "dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel soayal medya hesabında yaptığı paylaşımla sel felaketindeki can kayıpları nedeniyle Bosna Hersek'e başsağlığı diledi.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"Bosna-Hersek'in güneyindeki Jablonica ve Konjic kentlerini etkileyen sellerde can kayıpları yaşanmış olmasından büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Bosna-Hersek'e Başsağlığı - Son Dakika
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