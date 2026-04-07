Özgür Özel'den Bursa ve İstanbul Operasyonlarına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine AK Parti'nin adayının Meclis Başkanvekili olacağını belirterek, 'Bursa yakaladığı ilk sandıkta illallah dedikleri bu düzene tepkisini koyacaktır' ifadelerini kullandı. Özel, 31 Mart yerel seçim zaferinin yıldönümünü zehirlemek isteyenleri eleştirdi ve Bursa'daki fırsatçılıkla halkın iradesine çökülmeye çalışıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değinen Özel, iddianamede yolsuzluk iddialarının kanıtlanamadığını, savcılığın tehditlerle ifade aldığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu'nun talimatının sadece herkese eşit hizmet vermek olduğunu vurguladı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, Silivri'deki yargılamalarda insani koşulların sağlanmasını istedi ve Türkiye'de rejim tehdidi görülen birçok kişinin tutuklu olduğunu belirtti.

Mustafa Bozbey'in duruşunu öven Özel, 'Helal olsun' diyerek, Bozbey'in şantajlara boyun eğmediğini ifade etti. İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı ve İzmir'deki Meslek Fabrikası operasyonlarını eleştirerek, bunların para peşinde koşan bir zihniyetin ürünü olduğunu söyledi. Özel, İzmirlilere ve tüm Türkiye'ye bu harami zihniyetine karşı sandıkta hesap sormayı emanet etti.