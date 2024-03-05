Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Kavgaya Varım Ama Senin İstediğin Kavgayı Yapmam...Emeklilerin, Yoksulların Hakkı İçin Kavga Edeceğim"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut'ta; "En önemli konumuz, en can alıcı konumuz nedir? 'Tayyip Erdoğan'la kavga etmek.' O bizle kavga etmek istiyor. Ne üzerinden? Kimlik siyaseti üzerinden. Ne üzerinden, her gün o zam, zam, zam yapacak. Bize dem, dem, dem diyecek. Ne üzerinden kavga etmek istiyor? Kendi çıkardığı gerilimler üzerinden. Ben ona şunu söylüyorum. Tamam. Kavgaya varım. Ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için kavga edeceğim. Çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim. ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin" diye konuştu. Özel, CHP'nin reklam filminin yayınlaması için TRT'ye başvurduklarını, ancak hala onay alamadıklarını belirterek; "Buradan uyarıyorum. O filmi yayınlayacaksınız. O filmi ya yayınlayacaksınız ya yayınlayacaksınız. Hodri meydan" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Eryaman Halk Buluşması'na katıldı. Buluşmaya CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aylin Yaman, Aliye Timisi Ersever; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülşah Deniz Atalar, Aylin Nazlıaka, Yalçın Karatepe ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Alanda toplanan kalabalığa, "Bu ne Eryaman böyle" diye hitap ederek sözlerine başlayan Özel, "Öncelikle çok yoğun bir koşturmanın içindeyiz. 31 Mart'ın önemini hep birlikte konuşacağız. Bugün bir başka programda daha birlikte olacağımız birinden size selam getirdim. Şu anda bir başka programda koşturuyor. Dört bir yandan dört bin koldan koşturuyoruz. Çünkü hedefimiz 31 Mart akşamı bütün Türkiye'nin Ankara'daki rekoru konuşması, Ankara'daki rekoru... Ankara'da bir büyük rekor kıracağız. O gece en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu olacak. O rekoru çok sağlam bir takımla kuracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını getirdiğini belirten Özel, "O takımın Ankara'daki kaptanının selamını söylüyorum size. Mansur Başkan'ın selamlarını getirdim Mansur Başkan geldiği günden beri Ankara'da huzur var. Ankara'da güven var. Ankara'da sevgi var. Ankara'da mutluluk var. Birilerinin yaptığı gibi artık ayrımcılık yok. Partizanlık yok. Bütün Ankara'yı hep birlikte kucaklamak var. Teşekkür ediyoruz kendisine" diye konuştu.

"ANKARA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK YARIŞI ARTIK BİTTİ. O YARIŞIN SONU BELLİ"

Yurttaşların sandıkta verecekleri kararına saygı duyduklarını kaydeden Özel, "Kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz. Ama televizyonlardaki bütün yorumcular ve yapan firmaların bütün temsilcileri şunu söylüyorlar. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlık yarışı artık bitti. O yarışın sonu belli" dedi.

"ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ"

Mansur Yavaş'ın pademi döneminde esnafa ve Ankaralı yurttaşlara yaptığı yardımları hatırlatan Özel, "Hem bizi gururlandıran hem Ankara'yı onurlandıran hem de insan onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'ye gösterirken en büyük sıkıntısı neydi? Hizmet etmek istediğinde sürekli elini kolunu bağlayan, ellerini arkasından bağlayan Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunun olmamasıydı. Şimdi büyükşehir seçiminde Mansur Başkan tamam ama hepimize düşen bir görev Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu alacağız. Çoğunluğu alacağız" diye konuştu.

Ankaralı seçmeni sandığa çağıran Özel, "Bu seçim belki bir oyla Ankara Büyükşehir'e bir fazla belediye meclis üyesi yollayacağımız ve o bir oyla Ankara'da çoğunluğu kazanacağımız bir seçimdeyiz. Bu işin önemini ciddiyetini, fedakarlığını, cefakarlığını sizlere emanet ediyorum" dedi.

"BU SEÇİMDE ETİMESGUT'U ALIRSAK BİR DAHA KAYBETMEYECEĞİZ"

Ankara'da mevcut üç belediyeyi yönettiklerini dile getiren Özel, "Bu seçimde çok sayıda belediyeyi kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir başarı, çok büyük bir zaferi müjdeliyorum şimdiden size. Bu seçimde Etimesgut'u alırsak bir daha kaybetmeyeceğiz. Bir daha kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR HEYECAN GETİRECEK OLAN ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU ADAYLAŞTIRDIK"

Belediye başkan adaylarını belirleme sürecini "Çok ince eledik, sık dokuduk" sözleriyle anlatan Özel, "Bu süreçte ben il başkanımıza, ilçe başkanımıza, Etimesgut'taki aday adaylarımızı bilhassa Ankara milletvekillerimize, her birine çünkü partinin teşkilatında geçmiş dönemlerde görev yapmak yerine çok başka sorumluluklar üstlenmiş ama Ankaralı kimliği olan, Etimesgut'ta benimsenen hem sosyal demokratların hem de oyuna talip olduğumuz Ankara'yı seven güzel insanların, iyi insanların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların da tanıdığı, sevdiği güvendiği ve adaylığıyla birlikte Etimesgut'a büyük bir heyecan getirecek olan Erdal Beşikçioğlu'nu adaylaştırdık" dedi.

Beşikçioğlu'nun Güneydoğu bölgesinde tiyatro üzerine yaptığı çalışmaları hatırlatan Özel, "Takım kurma, ekip kurma, o ekibi sevk etme, yönlendirme, motive etme konularında kendisini tanıyan herkes Erdal beyin oyunculuğundan üstün bir tarafı varsa o da yöneticiliğidir diyor. Ben ekibini, takımını gördüm. Genç, dinamik, işini bilen, kararlı ve istediğini bilen güçlü bir ekibi var. Arkasında da CHP örgütü, aslanlar gibi duruyor. Hep arkasındayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SEVGİLİSİ OLMUŞ BİR KARAKTER BEHZAT Ç."

Seçim seyahatlerinde koruma polisleriyle yaptığı sohbetlerden bahseden Özel, "Hepsi şöyle diyor bana. 'Komiserimiz için teşekkür ederiz.' Hangi komiser diyorum. Diyorlar ki Behzat komiser. Behzat Ç. için. Arkadaşlar bütün Türkiye'nin sevgilisi olmuş bir karakter Behzat Ç... Geçenlerde anket yaptırdık. Ankette oldukça iyi bir yerde çıktı. Dedim ki 'çok iyi.' Dediler ki hak ettiğinin çok gerisinde aldı. Niye? Yahu ankette isimleri soruyoruz, soruyor, soruyor. Teyze diyormuş ki bunlara vermem. Kime vereceksin? 'Komisere vereceğim komisere' diyormuş. Öbür taraftan valiye vereceğim diyorlar. Niye vereceksin valiye? Bu vatandaş bu kapıda niye bekliyor diyor. Vatandaşın önünde beklediği kapalı kapı görmeyeceğim diyor ya. O söylediği kapı 1 Nisan tarihinin Etimesgut Belediyesi'nin kapısı" diye konuştu.

CHP'nin Etimesgut'a ilişkin projelerinden de bahseden Özel, "Üç tane üniversite var. Doğru mu? Ama Etimesgut'a hiç faydası yok. Çünkü öğrenciyi Etimesgut'ta tutamıyoruz. Gündüz geliyorlar. Akşam gidiyorlar. Esnafa faydası olmuyor. Dairelere ev sahiplerine faydası olmuyor. Biz burayı bir öğrenci kenti haline getirmeye 'Sen Oku Diye' projemiz ve 'Genç Üniversiteli' projelerimizin ilk uygulamalarını burada yaparak Erdal başkanın Etimesgut'taki öğrencilere nasıl sahip çıktığını buraya nasıl bir üniversite kenti yaptığını, nasıl bir kültür, sanat kenti yaptığını ve nasıl burayı gençlerin göz bebeği bir yer haline getirdiğini en kısa sürede yaşayacak Eryaman, yaşayacak Etimesgut" dedi.

"YENİMAHALLE'DE OLAN 10 MİLYON LİRA AMA ETİMESGUT TARAFINDA OLAN 6 MİLYON LİRA"

Etimesgut'tun hem Yenimahalle hem de Çankaya ile sınırı olduğunu belirten Özel, "Apartman aynı apartman, daire aynı daire, Yenimahalle'de olan 10 milyon lira ama Etimesgut tarafında olan 6 milyon lira. Aynısı Yaşamkent'teki durum gibi, Çankaya'yla Etimesgut'u bir cadde ayırıyor, bir tarafında 12 milyon, bir tarafında 8 milyon lira. Bu CHP'nin yönettiği bütün belediyelerde var. Bütün Türkiye'de var. Bizim belediyelerimiz yönettikleri kenti cazibe merkezi haline getiriyorlar" dedi.

"ŞİMDİ GÖRÜYORLAR ETİMESGUT ELDEN GİDİYOR AYNI KİRLİ PROPAGANDAYI BAŞLATMIŞLAR"

Erdal Beşikçioğlu hakkında kara propaganda yapıldığını ileri süren Özel, "Bunlar biliyorsunuz geçen seçimlerde de insanlara 'Açsınız, yoksulsunuz, endişelisiniz ama tehlike büyük. Bize oy vermelisiniz. Yoksa ezanı susturacaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler' yalanıyla yoksulların, yoksulların güvencesizlerin, işsizlerin elbette hepsini değil ama yüzde 1'ini etkiledilerse hak etmedikleri koltukta 5 yıl daha oturma imkanı elde ettiler. Şimdi görüyorlar Etimesgut elden gidiyor aynı kirli propagandayı başlatmışlar. Diyorlar ki 'Eğer biz gidersek CHP gelirse Etimesgut'taki şehitlerimizin adının verildiği caddelerin, sokakların adı değişecek. Yahu Erdal Beşikçioğlu'nda şehidin adını değiştirecek belediye başkanı gören var mı ya? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Diyorlar ki 'Belediyede milliyetçi, ülkücü gençler çalışıyor hepsinin işine son verecek. Bakın belediyede çalışan emekçi mi? Emekçiler bana emanet. Ama siyasi görüşü ülkücü ise onlar da Mansur Yavaş'a emanet" dedi.

"BU YALANLAR ARTIK ANKARA SOKAKLARINDA KARŞILIK BULMUYOR"

2019 yılında yapılan yerel seçimleri hatırlatan Özel, "Ankara Büyükşehir'i CHP kazanırsa EGO'yu DHKPC militanlarına verecekler. Su faturalarını teröristler okuyacak, teröristler getirecek' diyorlardı. O yalanı atan Süleyman Soylu tarih oldu. Ama o yalanın muhatabı Mansur Yavaş beş yıldır her görüşten her siyasi görüşten, pırıl pırıl gencin ekmeğiyle oynamadı Alırken de kimseyi kandırmadı...Bu yalanlar artık Ankara sokaklarında karşılık bulmuyor" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreç için 26 gün hepinize çok iş düşüyor. Kapı kapı çalışmak, bu atılan yalanları boşa çıkarmak, başkanımızın ve Mansur Başkan'ın hem vaatlerini, sözlerini, yapacaklarını iyi anlatmak hem de bu kara propagandalara karşı örgütün gücünü göstermek size düşüyor. Ben her yerde övünüyorum. Benim örgütüm okuyan bir örgüttür. Anlayan bir örgüttür. Tartışan bir örgüttür, aklına yattıysa anlatan ve ikna eden bir örgüttür. Size güveniyoruz.

"ANADOLU AJANSI'NA RİCA EDELİM. ŞU BAYRAKLARI BİR ÇEK DE GÖREYİM YARIN"

Şu kalabalık var ya şu kalabalık. Dosta güven veriyor. Dosta olmayanı da kaygılandırıyor. Helal olsun hepinize. Sizin anlatmanızdan başka çare yok. Zira Atatürk'ün cepheden haber versin diye kurduğu Anadolu Ajansı haberi kaynağında sansürlüyor. Buraya geliyorlar, buraya miting başlamadan bir saat önce tepeden bir fotoğraf çekiyorlar. Yarın gazeteyi açıyorsun. Anadolu Ajansı, Eryaman mitingini boş meydan diye yollamış. O yüzden bir Anadolu Ajansı'na rica edelim. Şu bayrakları bir çek de göreyim yarın.

Bir de TRT var. Bir, TRT'nin emekçilerinin hiç günahı yok. Pırıl pırıl insanlar ama yöneticileri, genel müdürleri, yardımcıları maalesef onlar çekiyor, onlar kırpıyor. Onlar güzel haber yazıyor, içini değiştiriyor. O yüzden TRT'den Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir görürseniz, bir kamera görürseniz, mutlaka onlar Atatürk'ün emanetine gösterdiğiniz saygıyı gösterin o emekçilere. Anadolu Ajansı'nın ve TRT'nin emekçilerine onları kurtaracağımız günün şerefine bir alkış alalım. Bir kere biz gelince hepsi sendikalı olacak."

"O FİLMİ YA YAYINLAYACAKSINIZ, YA YAYINLAYACAKSINIZ. HODRİ MEYDAN"

Yerel seçim için çektikleri reklam filminde yer alan müzikten de bahseden Özel, şunları söyledi

"Müziği Barış Manço'ya ait. Telif haklarını ödedik. Kullanma iznini aldık. Filmi çektik. Filmde, Ekrem Başkan var, kepengi açamayana yardım ediyor. Kepengi açsın diye. Mansur Başkanımız var. Veresiyeyi o çağırmış bir ablamız kapatıyor veresiyeyi O da teşekkür ediyor. Topuklu Efemiz var, seraları geziyor. İzmir Büyükşehir Adayımız var. Onun yönettiği kentte geceleyin bile parklarda kadınlar özgürce oturabiliyorlar. 15 gündür bakın A Haber yayınlamıyor. Yandaş kanallar yayınlamıyor parasıyla. Anladım da TRT'ye yolladık. 15 gündür hukuk biriminden hukuk onayı bekliyor. AK Parti, 2 gün önce dün akşam yayınlanan videoyu yolladı. Bir günde hukuk onayını vermişler. Dün akşam yayınlamaya başladılar. Bizimki hala yok. Bugün yazın dedim tekrar. TRT Dijital Hizmetler'e yazmışlar. Mart ayı boyunca rezervasyonlarımız dolu diyor. Kardeşim sen devletin televizyonusun. Hepimizin vergileriyle TRT paylarıyla maaş alıyorsun. Nasıl oluyor da bir siyasi partiye hizmet ediyorsun. Bu kararı alanlar size ant olsun, günü gelecek, alnımızı karıştıracağız sizin, alnınızı. Buradan uyarıyorum. O filmi yayınlayacaksınız. O filmi ya yayınlayacaksınız, ya yayınlayacaksınız. Hodri meydan.

"BU KADAR BÜYÜK HAKSIZLIĞA, BU KADAR BÜYÜK ADALETSİZLİĞE İNANAMIYORUM"

1 Ocak'tan bugüne toplam bizi 42 dakika vermişler. AK Parti'yle MHP'yi 2 bin 595 dakika. 2 güne baktık. Murat Kurum 29 dakika. Hamza Dağ 26 dakika, Altınok 17 dakika. Ama Mansur Başkan, Ekrem Başkan sıfır dakika, sıfır. Böyle vicdansızlık olmaz. ve 1 Ocak'tan beri ana muhalefet liderini 70 günde, 42 dakika veren TRT, İstanbul adayını 2 günde 29 dakika veriyor. Bu kadar büyük haksızlığa, bu kadar büyük adaletsizliğe inanamıyorum. Söylediğim grup toplantısında Sabahın köründe geliyor TRT'nin emekçisi, bizden geç gidiyor. Ama bir dakika yayın yapmıyorlar. Ne zaman vereceksin? CHP binası yanarsa verecek haberi. Benim haberimi ne zaman vereceksin? Herhalde ölürsem cenazemi verecekler. Dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. İstemiyorum hiçbirini.

"KAVGAYA VARIM"

En önemli konumuz, en can alıcı konumuz nedir? 'Tayyip Erdoğan'la kavga etmek.' O bizle kavga etmek istiyor. Ne üzerinden? Kimlik siyaseti üzerinden, ne üzerinden, her gün o zam, zam, zam yapacak. Bize dem, dem, dem diyecek. Ne üzerinden kavga etmek istiyor? Kendi çıkardığı gerilimler üzerinden. Ben ona şunu söylüyorum. Tamam. Kavgaya varım. Ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için kavga edeceğim. Çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim. ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin.

Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin lira olması lazım. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın bile alamıyor. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden tam ayda 5,5 çeyrek altını çalmıştır.

"ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÜZERİNDEN EMEKLİNİN BAYRAM SOFRASINDAN, BUZDOLABINDAN, KURSAĞINDAN TAM 18 KİLO KIYMAYI ÇALMIŞTIR"

Emekliler geçmişte bayramlarda ikramiye falan almıyordu. Kimin sayesinde alınıyor şimdi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ona yürekten bir selam yollayalım genel başkanımıza. 2015'de 7 Haziran'da Kemal Bey emeklilere 'Ben emekli Kemal'im dedi. İki bayramda birer maaş ikramiye' dedi. Bunlar önce olmaz dediler. 1 Kasım'a giderken baktılar çoğunluğu kaybettiler. Biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar hiçbir şey yok. 2018 seçimlerine birkaç ay kala bin lira emeklilere ikramiye koydular. Biz o zaman itiraz ettik. Bin lira yeterli değil. Asgari ücret olsun diye. Beğenmediğimiz, beğenmediğiniz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu o gün. O 2018'deki bin lira 2021'de 2 bin oldu. Bu seçimde çok konuşuldu. 5 bin yapacağız dediler, 3 bin yaptılar. Bu 3 bin lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Yani sadece emekli ikramiyesi üzerinden Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı emekli ikramiyesi üzerinden emeklinin bayram sofrasından, buzdolabından, kursağından tam 18 kilo kıymayı çalmıştır. Hakkınızı arayacağız, hep beraber arayacağız.

"ENVER DEMİREL BUNLARI YAPANLARIN İTTİFAKA ADAY OLDU"

31 Mart sadece bir yerel seçim değil. 31 Mart ihmal edilenlerin, yok sayılanların, hor görülenlerin, küçük görülenlerin, ezilenlerin, emeklilerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve her yaşta umudunu kaybedenlerin, geçen mayıs ayında 14 ve 28 Mayıs'tan sonra başı öne eğilenlerin boynu bükülenlerin bu genel iktidarı yerelden dengeleyecekleri gündür. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP üzerinden her gün birbirine benzeyen bir birlikteliğe dönüşmüştür Hatırlayın belediye başkanı aynı başkan. Enver Demirel, 2014'te nasıl geldi buraya yerleşti? Belki de birçok sosyal demokratın aman AK Parti kazanmasın diye. O zaman gazeteler kampanya yapıyordu. 'Tatava yapma bas geç. Çankaya'da CHP'ye Etimesgut'ta MHP'ye' diye. Doğru mu? Aldılar oyları. Sonra ne yaptılar? 2019'da Atatürk'e husumet duyanlara Atatürk'e, İnönü'ye iki ayyaş diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlerin talebelerine, 'Atatürk büstleri devrilecek köpek leşi gibi sürüklenecek' diyen fesli deli Kadir'in gidip elini eteğini öpenlere, Enver Demirel bunları yapanların ittifaka aday oldu.

"SANDIĞA GİTMEYECEK BİR TANE CUMHURİYETÇİ, ATATÜRKÇÜ, MİLLİYETÇİ YOK

AK Parti'yle kol kola, yetmez. HÜDAPAR'la kol kola. 'Kadınları sahiplendireceğiz bekar kadınları' diyenlerle kol kola. Şimdi o yüzden herkes ittifakını bilecek. O tarafta domuz bağcılar var. O tarafta Atatürk'e husumet duyanlar var. Onun için bu seçimde herkes aklını başına alacak. Kendi oyumuza sahip çıkmaya, adayımıza sahip çıkmaya Etimesgut'ta artık iktidarı değiştirme noktasındayız. Herkes sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları gidecek, bulacak. Koluna girecek. Bu sefer bu seçimi biz kazanıyoruz. Cumhur İttifakı kaybediyor. Heba edilecek bir tane oy yok, feda edilecek bir tane oy yok. Sandığa gitmeyecek bir tane cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi yok. Bu 2014'te düşülen bu noktanın devamından çıkaracağız. Bu işi 31 Mart Pazar günü hep beraber bitireceğiz diyoruz. Söz mü? Şimdi TRT'ye inat çal bakalım. Çal bakalım Türkiye ittifakının şarkısını."