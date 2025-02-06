Özgür Özel\'den Deprem Şehitliği ziyareti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua eden Özgür Özel daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'a ziyarette bulundu. Özgür Özel, Gölbaşı temaslarının ardından Kahramanmaraş'a geçti.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: ADIYAMAN - DHA)