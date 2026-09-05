Özel: Emeklilere Sağlık ve İlaç Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Özel: Emeklilere Sağlık ve İlaç Ücretsiz Olacak

Özel: Emeklilere Sağlık ve İlaç Ücretsiz Olacak
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de emeklilere yönelik projelerin açılışında, iktidara gelmeleri halinde emeklilerin sağlık hizmetleri ve ilaçlarının ücretsiz olacağını, otoyolların kamulaştırılacağını ve adalet vurgusu yaptı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklilere özellikle söylüyorum. Hastanede muayene parası, eczanede katkı payı, maaştan yapılan kesintiler geride kalacak. Emeklilerin sağlık ocağında, devlet hastanesinde, üniversite hastanelerinde aldığı sağlık hizmetleri ve eczanedeki ilaç hizmetleri ücretsiz olacak. Bir kuruş para alınmayacak." dedi.

Özgür Özel, Edirne Belediyesi tarafından emekliler için düzenlenen "Vefa Bahçesi" açılışına katıldı. Özel, programda Yeni Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik sıkıntıların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak emeklilerin daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu savundu.

Emekli aylıklarının alım gücünün yıllar içinde gerilediğini ifade eden Özel, barınma ve beslenmenin emeklilerin en temel sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Edirne Belediyesinin emeklilere yönelik sosyal projelerini önemsediklerini belirten Özel, Vefa Bahçesi'nde çayın 5 liradan sunulması ve emeklilere indirimli saç tıraşı imkanı sağlanmasının günlük hayatı kolaylaştıracağını söyledi.

Yeni Partili belediyelerin sosyal desteklere devam edeceğini kaydeden Özel, yoksullukla mücadelenin yalnızca yerel yönetimlerin imkanlarıyla çözülemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'de emekli, memur, esnaf ve orta gelir grubunun da giderek yoksullaştığını ileri süren Özel, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, Yeni Parti'nin Türkiye'nin, Atatürkçülerin, Trakya ve Rumeli'nin partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki emeklilerin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu savunan Özel, emeklilerin yeniden çalışmak zorunda kalmasını "büyük bir vefasızlık" olarak nitelendirdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı köprü ve devlet otoyollarının özelleştirilmesine yönelik karar alındığını belirterek, Yeni Parti'nin iktidara gelmesi halinde söz konusu otoyolları yeniden kamuya kazandıracaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda iktidar değişikliği hedeflerini yineleyen Özel, emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve gençlerin ekonomik koşullarını iyileştireceklerini söyledi.

?"Dört büyük adalet kolonu"

Edirne'de Selimiye Camisi'ni ziyaret ettiğini anlatan Özel, Mimar Sinan'ın eserindeki taşıyıcı sistemden hareketle Yeni Parti'nin devlet anlayışını "dört adalet kolonu" üzerinden anlattı.

Bunların yargıda adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve sosyal adalet olduğunu ifade eden Özel, "Devletin büyük koruyucu kubbesinin bu dört kolonun üzerinde yükselmesini istiyoruz." dedi.

Sosyal adaletin eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar hayatın bütün alanlarında sağlanması gerektiğini belirten Özel, çocukların ailelerinin ekonomik durumuna göre farklı eğitim imkanlarına sahip olmasının önüne geçileceğini söyledi.

Sağlık alanında özellikle emeklilere yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Emeklilere özellikle söylüyorum. Hastanede muayene parası, eczanede katkı payı, maaştan yapılan kesintiler geride kalacak. Emeklilerin sağlık ocağında, devlet hastanesinde, üniversite hastanelerinde aldığı sağlık hizmetleri ve eczanedeki ilaç hizmetleri ücretsiz olacak. Bir kuruş para alınmayacak."

Emeklilere örgütlenme çağrısında da bulunan Özel, sendika ve derneklerin hak arama mücadelesinde önemli olduğunu belirterek, emeklilerin bu yapılara üye olup mücadeleyi birlikte yürütmesini istedi.

Özel, burada zeytin fidanını toprakla buluşturdu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pazarı gezdi

Özel, Edirne programı kapsamında Edirne Halk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarı gezen Özel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine ikram edilen meyvelerin tadına baktı.

Pazarcı önlüğü de giyen Özel, tezgahın başına geçerek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Yeni Parti, Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel: Emeklilere Sağlık ve İlaç Ücretsiz Olacak - Son Dakika

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