Özgür Özel'den Erdoğan'a Trump Tepkisi: 'Netanyahu'ya Cesaretin Varken, Trump'a Neden Yok?'

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trumpp'ın Gazze'yi 'devralma' ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tepki göstermediği için eleştirdiğini anımsatarak, "Dedim ki 'Niye konuşmuyorsun, çık konuş'. Dün konuştu, utandırdı beni. Açıklaması şu, 'Konuşmaya değer bir yanı yok' dedi. Sonra var gücüyle Netanyahu'ya saldırdı bu konuda. Netanyahu'nun söyledikleri konuşmaya değer de Trump'ın söyledikleri değersizse nasıl oluyor bu iş. Senin Netanyahu'ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump'a laf söyleyecek cesaretin yok" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dış politikadaki gelişmelere ilişkin konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"Ülkede yaşanan yokluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin üzerini örtmek için kısa süre önce Suriye'de yaşanan gelişmelerden ki yaşanmadan iki gün önce bu İdlib'den çıkan HTŞ'den rahatsısız diyordu. İki gün sonra rejim değişti. Suriye'de denklemi ben kurdum, oyunu ben yaptım pozları vardı. Köpürdü, köpük söndü. O günlerde 'çok güçlü ordusu var Suriye'nin jandarması Erdoğan olacağa varacak lafları' övgü kabul edip, 'akıllı adam geçen sefer aptal olma' diye geçen sefer mektup yazmıştı, onu da hatırlatarak 'akıllı ol akıllı adam Erdoğan, seviyorum onu güçlü ordusu var, Suriye onun olacak' gibi laflarına köpürtme yapıyorlardı. Kimin? Trump'ın. Kim yapıyordu? AK Partili gazeteciler, AK Partili kalemler, yöneticiler, AK Parti'nin büyük büyük konuşan akıl fikir üretenleri. Ne diyor Trump, ne diyor AK Partililer, Suriye'yi köpürtenler, Trump'a sevinenler… 'Filistin güzel yermiş, zaten yerle bir oldu. Onları başka Arap ülkelerine dağıtacağım. Orasına imar yapacağım' diyor. Kime Filistin'e. Şu anda Trump bunu söyledi bakalım Erdoğan ne diyecek. Bakalım ne tepki verecek dedik televizyonda karşımda buldum.

" Yaser Arafat'ın dostu Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz"

Alman Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier, Erdoğan ile görüşmesinden sonra yapılan basın toplantısında 'Kabul edilemez, uluslararası hukuka aykırı, bu Almanya ile Amerika'nın, benimle Trump'ın kuracağımız ilişkiyi etkiler, ilişkilerimizi bozar bu karar' diyor. Bizimki kafasını bile sallamaya korkuyor bu ifadelere. Hadi Almancasına sallayamadın tercümesine salla. Bir kelime etmedi 5 gün boyunca. Dedim ki 'Niye konuşmuyorsun, çık konuş'. Dün konuştu, utandırdı beni. Açıklaması şu, 'Konuşmaya değer bir yanı yok' dedi. Sonra var gücüyle Netanyahu'ya saldırdı bu konuda. O zaman Netanyhau'nun konuşmaya değer bir yanı var. Şimdi Netanyahu'nun söyledikleri konuşmaya değer de Trump'ın söyledikleri değersizse nasıl oluyor bu iş. Senin Netanyahu'ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump'a laf söyleyecek cesaretin yok. İstanbul İl Başkanlığımız bunların iki yüzlülüğüne mihenk taşı vurdu, turnusol kağıdı batırdı. Her sene resmi tatil olan 1 Ocak'ta Filistin'le dayanışma yürüyüşü, izini talep eden bir siyasi parti de değil ve Gazze'ye Destek Filistin'e Destek mitingi Galata Köprüsü'nün üstünde. İstanbul İl Başkanlığımızda usulüne uygun dilekçeyle aynı yere miting izni istedi. 'Burada miting yapılamaz, burası valilikçe belirlenen alanlardan değil' dendi. AK Parti yapınca, Erdoğan'ın oğlu yapınca her yer serbest ama CHP yapınca yasak. Meselenin kendisi turnusol kağıdını batırırsın mavi kağıt kırmızıya boyanır ya bunlarda kızaracak yüz de yok. Turnusol kağıdı bunlardan daha ahlaklı. Biz neredeyiz? Bülent Ecevit nerede duruyorsa biz oradayız. Yaser Arafat'ın dostu Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşları nerde duruyorsa oradayız."

(SÜRECEK)