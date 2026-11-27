(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin oluşturulan sistemin İBB ve FETÖ borsalarının yarattığı kirliliği yıkamak üzere getirildiğini ileri sürerek, bu sistemin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu belediye başkanlarına iftira atmak için tutuklulara itirafçılık teklifi götüren avukatların tutuklu iş adamlarından aldığı paraların aklanması için oluşturulduğunu iddia etti. Özel, "Bu işi gündemden düşürmemenin yolu pazar gezmek. Siyaseti sokağa indirmenin zamanıdır. YENİ Parti olarak çok güçlü bir PM, çok güçlü bir MYK, çok motive bir örgütle sahaya iniyoruz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda, Halk TV soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin soru üzerine, "Kürşad Oğuz yurt dışında, basın özgürlüğü ödülü almaya gitmiş. Biraz önce İstanbul İl Hukuk Komisyonu'ndan avukat arkadaşlarımız Ece Hanım'ı ve Deniz Bey'i ziyaret ettiler, onlar çok üzgün. Sabahın köründe kapıyı çalıp, üst katlarında 90 küsur yaşındaki bir komşularını zorla şahitliğe getirip, 10 yaşındaki çocuklarının gözünün önünde gözaltı yapıyorlar, olacak iş değil. Arkadaşlarıyla konuştum. Öğrendim ki 10 yaşındaki evladımız gün boyunca ağlamış, atlatamamış olan biteni. Düşman hukuku diye söylüyoruz, boşa söylemiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya, davet edildi, arka kapılardan ağırlandı, tutuklanacağı gün bile çağrıldı. Ben, Fatma Betül Sayan Kaya, girsin içeride 19 ay kalsın demiyorum ama o 19 gün kalıyorsa, bir iftirayla Ekrem İmamoğlu, dünya kadar bürokrat arkadaşımız içeride kalmasın diyorum. İktidardan yana değilseniz, mesleğinizi yapıyorsanız, muhalif biriyseniz sabahın 5'inde geliyorlar. Bugün iki gazetecinin tahliyesi beklenirken üç gazeteci daha alıyorlar ki bütün gazetecilere, 'aklınızı başınıza alın, bu rejimle bu hükümetle kimse uğraşmasın' diyorlar. Tam olarak böyle bir durum. Çok üzüntülüyüm. Bir yıl önce Tele 1 vardı, Halk TV vardı, Sözcü TV vardı. Sesimizi insanlara ulaştırıyorlardı. Bu üç kanal birden kapatıldı, Koza TV dışında muhalefetin sesini duyurulabileceği ulusal yayın yapan hemen hemen hiçbir mecra kalmadı haber kanalı olarak" ifadesini kullandı.

"BUTLANIN SON KAZIĞINI YERLER"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Butlanın değerlendirilecek bir tarafı yok. Hukuksuzca gelmiş, Atatürk'ün kurduğu Türkiye'ye sandığı getiren partinin başına sandıksız geçmiş, sandıktaki mağlubiyeti hazmedememiş, iktidarla iş tutmuş, Erdoğan'a yeniden adaylığının, anayasa değişikliğinin sözünü vermiş biri. Bir tek şeyde muhatap aldım, 'Gel iki milyon üyenin önüne sandık koyalım' dedim, kaçtı. En temel ahlaki nosyonu reddetmiş durumda. Siyasetin temeli sandıktır. Kurultay yapacağım diye kandırıp partisinde tuttuğu insanlardan sandığı kaçırıyor. Bizim hakkımız çiğnenirken, butlandan bir umut bir şey devralır mıyız diyenler, butlanın son kazığını şimdi yerler. Vallahi de billahi de basın özgürlüğü konuşmaz. Yargıtayda dava var, butlan kararının sürmesi mümkün değil. 'Ben elverişliyim, beni burada tutun' diye konuşmaya gitmiştir. Butlanın devamını sağlamak için diplomasiye gitmişlerdir onlar."

"MESELENİN KOLAY KAPATILABİLECEK BİR YANI YOK"

Özel, fon soruşturmasında gelinen aşama ve üç bakanın basın toplantısının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"İktidarın sorunu kapatmaya çalışacağına dair alametlerdir bunlar ama kapatabileceğini düşünmüyorum. Meselenin kolay kapatılabilecek bir tarafı yok. Fon meselesinde 1 milyona kadar paralar ödendi diyor, fon mağdurları çıkıyor, 'nerede ödendi' diyorlar. Bu mesele, mağduriyet boyutuyla bitmez. Dün Gaziantep'te sokaktaydık, iki aydır işler fon meselesiyle beraber düştü diyorlar. Boğazı dışında hiçbir şeye para harcamıyor insanlar. 30-40 dükkana girdik. İnanılmaz bir kriz var. Büyük bir işsizlik, istihdam kriziyle karşı karşıyayız. Yüzde 30'lu enflasyonlarla yılı kapatıyoruz. Büyük sıkıntılar var. İsterlerse penguen yayınlasınlar, isterlerse gündem değiştirmek için Sarıyer'e sanal aslan salsınlar, isterlerse dinozor gezdirsinler millet daha çok bileniyor. Halkın kendi gündemi ekonomi olduğu için fon vurgunu artık markalaşmış. Vaktiyle AK Parti'ye oy ve hak vermişler diyor ki, 'Para yok, katlanın diyorlardı, para varmış ama kimlere varmış'. Büyük bir öfke var, bunun üstünü örtemezler. Geçen hafta Sayın Özlale sekiz dosya açıkladı. Her bir dosyanın uzantılarına baktığınızda, bir tanesini verin bir ülkeye bir ay gündem olacak meseledir. Devletin iliklerine kadar yolsuzluk, liyakatsizlik, haksızlık ve kul hakkı yemek girmiştir. Bu ülkenin insanlarına yaşattıkları bu kadar eziyete karşı, resmen bir organize suç örgütü gibi, damarlardan, iliklerden, sinirlerden devlet yapısını sarmış, bal tutanın parmağını yaladığı, kimsenin delvet adabına uymadığı, Cumhurbaşkanının haberi yok gibi gösterdikleri ama en yakınındakilerin dahi işin içinde oldukları bir süreçteyiz. Buralardan çıkamazlar ama örtmeye, susturmaya çalışacaklar. Gazetecilere yapılan gözaltılar, tutuklamalar bu yüzden, muhalefete yapılan baskı bu yüzden, son iki ayda iki haber kanalını kapatmak bu yüzden. Bunların tamamı, artık yönetemediklerinin ve bu sorunu çözemeyeceklerinin görülmemesi için.

"SİYASETİ SOKAĞA İNDİRMENİN ZAMANIDIR"

Fondan tutuklu herkes için Adalet Bakanlığı'ndan görüşme izni aldık. Kimi görüşmeye çıkıyor, kimi çıkmıyor. Şu anda yarı yarıya görüşüldü. 10 milletvekilimiz görüştü, görüşmeye devam ediyorlar. Çok farklı yerlerden, çok farklı bilgiler servis ediliyor. İktidarın içinde inanılmaz bir taht kavgası var. Herkes hem Erdoğan sonrası kısmı düşünerek hem Erdoğan'ın bu süreçte yapabileceği tasfiyeleri düşünerek kendine pozisyon alıyor. Bu işi gündemden düşürmemenin yolu pazar gezmek. Siyaseti sokağa indirmenin zamanıdır. YENİ Parti olarak çok güçlü bir PM, çok güçlü bir MYK, çok motive bir örgütle sahaya iniyoruz. Hem vatandaşın içini yakan meseleleri konuşmaya iniyoruz. Fon meselesiyle ilgili ilk toplantılara katılan iki isim tutuklu, bir isim ev hapsinde, biri de Şahap Kavcıoğlu... Erdoğan'a fazla bir masumiyet yüklememek lazım. Bunların hiçbirisinden haberi yoksa, onu alıp, teşekkür edip bir yere koyup, 'Sen apartman yönetemezsin' demek lazım. Erdoğan kendisini masum gösterecek her manevrayı yapar ama milletin bir muhatabı var bu sistemde. Bugün bu noktaya geldiysek tek sorumlusu Erdoğan.

"KİRLİLİĞİ YIKAYACAK BİR DEV MAKİNA"

Ortaya çıkan kirliliği yıkayacak bir dev makina olarak bu fon sistemini getiriyorlar. Bu fon, kara para aklama sistemi, paraları yurt dışına çıkarma sistemi. Bu işlerin tam göbeğinde olan ve sanki bu işleri çözecekmiş gibi olan birisi, Erdoğan'ın oğluna bir sunumla anlatılmış ve neredeyse sandalyeden düşecekmiş, 'Ben bunu babama anlatırım, bu işi bitiririm' demiş. Kamuoyunun önünde kendisine, adalet sistemini büyük yaradan kurtaracaksa teşekkür edeceğim. İBB ve FETÖ borsasının kirliliklerini yıkamak üzere bir dev çamaşır makinası yapmışlar. Dışarıya para götürmenin, yabancı yatırımcıymış gibi içeri girmenin olduğu bir acayip sistem kurmuşlar. 'Ekrem İmamoğlu'na bir suç icat etmen lazım'. İhale alan firmaları çağır, bunların hepsinin mallarına el koy, bunların hepsini içeri at, birkaç ay sonra çağır, 'İmamoğlu'na iftira atarsan, malını da veririm, özgürlüğünü de veririm de.' İtirafçılık teklifini götüren avukatlar var, onlar işin içine biraz da parayı sokuvermişler, 'Şu kadar milyon doları ver, firmanı verelim.' Bu paraların aklandığı sistem bu. Birkaç gün önce Sayın Erdoğan'ın evladı, bu bilgilerin tamamına muttali olmuş. Bir şekilde kendisine sunum yapılmış. Erdoğan'ın yüz verdiklerinin ne işlere karıştıklarını anlatacaklarmış Erdoğan'a.

"DÜNYANIN EN TEMBEL YAPISI ATEŞ PARÇASI OLDU"

Tutukluluk AK Parti'ye denk gelince istisna oluyor da, bizim arkadaşlarımıza gelince kaide oluyor. İddianame yazma konusunda dünyanın en tembel yapısı, birden ateş parçası oldular. Daha nereye varacağı belli değil, iddianameyi büyük ölçüde tamamladık diyor. Oysa ki İBB'de 11 ay iddianame yazmadı bunlar. Hakan Bahçetepe 10 ay iddianame bekledi. Burada 20 günde iddianame yazıyorlar. 'Buradan öteye gidilmeyecek' mesajı veriyor herhalde. 19 günde bıraktılar Fatma Betül Sayan Kaya'yı. 28 günde bir tutukluluk değerlendirmesi var, onu bile bekleyemediler.

"MESELE SULANSIN DİYE İSİM SIZDIRIYORLAR"

İsim açıklama sorumluluğu onlarda. Adalet Bakanlığı'ndan, ordan burdan işi sulandırmak için bir sürü evrak sevk ediyorlar. Geçen gün çok önemli bir devlet görevlisine baş başa görüşmede söyledim, sizin bile isminizi sızdırdılar. Mesele sulansın diye. Benim herkese tavsiyem, mesele yeterince büyük. Eldeki bilgiyi belgeyi doğrulatmadan bir şey açıklamayacağız. Doğruluğuna emin olduğumuz anda söylüyoruz. O kadar çok kendi içlerinde kavga görüntüsüyle birbirleri hakkında bilgi sızdırıyorlar. Bir kısmı muhalefeti boşa düşürmek için oluyor. Bir şey duymanız gerektiği gün gizlemeyiz. Her gelen bilgiyle yeni bir şey söyleyeceğiz diye meseleyi magazinleştirmenin bir şeyi yok. Tarihin en büyük vrgunuyla karşı karşıyayız. Bir tane sorumlu var, o da Tayyip Erdoğan. Herkes onu bilsin."

(SÜRECEK)