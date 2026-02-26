Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalmasından dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juventus karşısında çok zorlu bir mücadeleyle büyük bir zafer elde eden Galatasaray'ımızı yürekten kutluyorum. Son 16'da başarılar diliyorum. Bize daha nice zaferler yaşatacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.