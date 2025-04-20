Özgür Özel'den Hristiyanlara Paskalya Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki Hristiyan cemaat liderlerini telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Katolik Türkiye Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Türkiye Ruhani Reisi Kirakos Kazancıyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Hristiyan cemaat mensuplarına iyi dileklerini ileten Özel, dini liderler nezdinde Türkiye'de yaşayan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyanların bayramlarını tebrik etti.