Özgür Özel, Kurmaylarını Topladı... Gündem: Saha Programı, Yeni Parti ve İhraçlar

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurmaylarıyla yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda mutlak butlan kararının ardından izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda saha çalışmalarının devamı, yeni parti senaryoları, Genel Merkez'in görevden alma kararları ve olağanüstü kurultay için toplanan imzalar ele alındı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A takımıyla bir araya geldi. Saat 11.30 itibarıyla başlayan toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Toplantıda mutlak butlan kararı sonrasındaki saha çalışmaları, yeni parti çalışmaları, partiye yönelik butlan kararına ilişkin yargı süreçleri, Genel Merkez'in ihraçları gündeme geldi.

HER HAFTA ÜÇ İL

Özel'in mutlak butlan kararı ardından farklı illerde yaptığı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle öne çıkan saha çalışmaları "her hafta üç il" konseptiyle devam edecek. Özel bu kapsamda bu hafta Sivas, Kastamonu ve Zonguldak'a gidecek. Sivas'ta 2 Temmuz Madımak anmasına katılacak olan Özel, ertesi gün Kastamonu'da saha çalışması gerkçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre Özel, Nasrullah Camii'nde cuma namazı kılacak ve esnaf ziyareti yapacak. Özel, 4 Temmuz Cumartesi günü ise Zonguldak'ta, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem'in nikah törenine katılacak. Özel, 5 Temmuz Pazar günü ise İstanbul'da olacak. Özel'in Silivri Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesi planlanıyor.

"Saha çalışmaları, yeni parti için bir hazırlık mı" sorusunu yanıtlayan kurmaylar, "Genel Başkanımız butlandan önce de sahadaydı. O zaman da her hafta bir farklı ilde miting düzenliyordu. Şimdi, yeni parti için bir hazırlıktan ziyade, iktidar yolculuğunda hiçbir kesinti olmadığını göstermek için sahada" diye konuştu."

"YENİ PARTİ İÇİN TÜM SENARYOLAR MASADA"

Toplantıda, Yargıtay'ın adli tatile kadar bir karar vermemesi durumunda temmuz ortasında kurulması beklenen yeni parti çalışmaları da gündeme geldi. Yeni partinin milletvekillerinden parti örgütlerine, belediye başkanlarından seçmene kadar nasıl etki yaratacağı üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Kurmaylar, "Şu an için alınan bir karar yok ancak Genel Başkanımız herkese fikrini soruyor. Sokakta, üyelerde, vekillerde nasıl bir düşünce var, bunları değerlendiriyor. Bir sürü senaryoyu da ele alıyoruz" diye konuştu.

İHRAÇLAR VE GÖREVDEN ALMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme kararıyla yönetime gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sının yaptığı görevden almalar da toplantıda gündeme geldi. Dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından 26 il başkanının görevden alındığı açıklandı. Böylece mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez tarafından görevden alınan il başkanı sayısı 36 oldu.

Görevden almaları değerlendiren kurmaylar, "Belli ki partiyi yönetmek üzere gelmemişler, tüketmek üzere gelmişler. Karşımızda ihraçlar yapan, tüzüğe uymayan, hukuk tanımayan bir yönetim var. Bize resmen 'Burada daha fazla durmayın, gidin. Biz de rahat edelim' tavrı uyguluyorlar. Ama hesapladıkları kadar rahat olamayacaklarının farkında değiller" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İMZALARINDA "OYALAMA" TEPKİSİ

1 Haziran'da toplanmaya başlanan ve 17 Haziran'da Genel Merkez'e teslim edilen 81 ilden delegenin olağanüstü kurultay için verdikleri imzalar da toplantıda gündeme geldi. Genel Merkez tarafından inceleme aşaması devam devam eden imzalar için kurmaylar, Genel Merkez'in tavrını "oyalama stratejisi" olarak değerlendirdi.

Kurmaylar, bugün görülen 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası duruşmasının toplantıda gündeme gelmediğini belirtti.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası duruşmasında haftaya yapacağı savunmaya, Özel'in de katılması bekleniyor.

Özel toplantının ardından TBMM'den ayrıldı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, saat 15.30'da toplantı gündemine ilişkin basın toplantısı yapacak.