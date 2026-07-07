Özel: NATO'nun ihtiyacı demokratik Türkiye - Son Dakika
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Özel: NATO'nun ihtiyacı demokratik Türkiye

Özel: NATO\'nun ihtiyacı demokratik Türkiye
07.07.2026 16:24  Güncelleme: 17:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Zirvesi öncesinde uluslararası yayın platformu Project Syndicate'de kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin NATO açısından vazgeçilmez stratejik konumunu koruduğunu ancak ülkedeki demokratik gerilemenin hem iç istikrar hem de ittifakın uzun vadeli güvenliği açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Zirvesi öncesinde uluslararası yayın platformu Project Syndicate'de kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin NATO açısından vazgeçilmez stratejik konumunu koruduğunu belirtti.

DÜNYA LİDERLERİNE SESLENDİ

Özel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Tony Blair, Josep Borrell, Gordon Brown ve Javier Solana gibi uluslararası isimlerin de düzenli olarak yazdığı platformda yayımlanan makalesinde dünya liderlerine seslendi.

"NATO'nun İhtiyaç Duyduğu Demokratik Türkiye" başlıklı yazısında Özel, NATO liderlerinin Ankara'da "stratejik önemi tartışılmaz ancak demokratik temelleri giderek zayıflayan bir ülkeyi ziyaret ettiğini, Türkiye'nin temel sorununun artık ekonomik krizden çok meşruiyet krizi" olduğunu öne sürdü.

Özel, 2024 yerel seçimlerinden CHP'nin birinci parti çıktığını savunarak, iktidarın seçim sonuçlarını kabul etmek yerine muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığını iddia etti. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğunu, 30'dan fazla muhalefet belediye başkanının da cezaevinde olduğunu söyleyen Özel, muhalefete yönelik yargı süreçlerinin siyasi nitelik taşıdığını öne sürdü.

ÖZEL: ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAK

Makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin jeopolitik önemini ön plana çıkaracağını belirten Özel, "meşruiyetinden emin yönetimlerin barışçıl muhalefeti tehdit olarak görmeye ihtiyaç duymayacağını" ifade etti.

Özel, yazısını NATO müttefiklerine şu çağrıyla tamamladı:

"Türkiye'nin müttefikleri bugünkü iktidarın ve onun yarattığı düzensizliğin ötesine bakmayı öğrenmelidir. Yalnızca bugün iktidarı elinde tutanlarla değil, onların artık inandırıcı biçimde temsil edemediği demokratik gelecekle de ilişki kurmalıdırlar. Hükümetler ve liderler gelir geçer; Türkiye ve Türkiye halkı kalır. Halkımız, kendi evinde özgür ve demokratik, dışarıda güvenilir, hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülke inşa etmeye kararlıdır. Bizim inşa etmeye  hazırlandığımız Türkiye tam da budur: Müreffeh, kurumlarına güvenen ve uluslararası barış  ile güvenliğe güçlü ve yapıcı katkı sunan bir ülke."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Nato, Son Dakika

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