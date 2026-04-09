Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Ara Seçim Yanıtı: 'Tarafları Bir Araya Getir veya Anayasa'dan Yana Taraf Ol'

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Kurtulmuş'un 'ara seçim' konusunda 'Anayasa ve İçtüzük'ün amir hükümleri açık' dediğini belirterek, bunun ara seçimin anayasal bir zaruret olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak Kurtulmuş'un 'ben taraf değilim' ifadesine karşılık, Özel, 'Tarafları bir araya getir ya da Anayasa'ya uymaktan yana taraf ol' çağrısında bulundu.

Özel, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı sıfatıyla partiler arasında diyalog kurma ve arabuluculuk yapma görevine dikkat çekti. Ayrıca, Kurtulmuş'un bir milletvekili sıfatıyla ara seçim kanun teklifi verebileceğini, bunun demokratik bir aktivizm olacağını ve kimsenin itiraz etmeyeceğini ifade etti. Özel, muhalefet partilerinin ve anayasacıların ara seçimin anayasal gereklilik olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, bu konuda bir masa kurulması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise daha önce yaptığı açıklamada, ara seçimin Anayasa ve İç Tüzük'te belirlendiğini, karar alma yetkisinin TBMM Genel Kurulu'nda olduğunu ve TBMM Başkanlığı'na inisiyatif bırakılmadığını söylemişti. Özel, Kurtulmuş'un bu açıklamalarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gündemimizde ara seçim yok' sözüne bir 'balans ayarı' olarak yorumladı ve Erdoğan'ın bu ifadesinin yetki aşımı ve Anayasa'yı çiğnemek anlamına geldiğini ekledi. Özel, Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğini de açıkladı.