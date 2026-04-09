Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Ara Seçim Yanıtı: 'Tarafları Bir Araya Getir veya Anayasa'dan Yana Taraf Ol'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Ara Seçim Yanıtı: 'Tarafları Bir Araya Getir veya Anayasa'dan Yana Taraf Ol'

09.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim açıklamalarına yanıt vererek, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve Kurtulmuş'u tarafları bir araya getirmeye veya anayasaya uymaktan yana taraf olmaya çağırdı.

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Kurtulmuş'un 'ara seçim' konusunda 'Anayasa ve İçtüzük'ün amir hükümleri açık' dediğini belirterek, bunun ara seçimin anayasal bir zaruret olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak Kurtulmuş'un 'ben taraf değilim' ifadesine karşılık, Özel, 'Tarafları bir araya getir ya da Anayasa'ya uymaktan yana taraf ol' çağrısında bulundu.

Özel, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı sıfatıyla partiler arasında diyalog kurma ve arabuluculuk yapma görevine dikkat çekti. Ayrıca, Kurtulmuş'un bir milletvekili sıfatıyla ara seçim kanun teklifi verebileceğini, bunun demokratik bir aktivizm olacağını ve kimsenin itiraz etmeyeceğini ifade etti. Özel, muhalefet partilerinin ve anayasacıların ara seçimin anayasal gereklilik olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, bu konuda bir masa kurulması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise daha önce yaptığı açıklamada, ara seçimin Anayasa ve İç Tüzük'te belirlendiğini, karar alma yetkisinin TBMM Genel Kurulu'nda olduğunu ve TBMM Başkanlığı'na inisiyatif bırakılmadığını söylemişti. Özel, Kurtulmuş'un bu açıklamalarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gündemimizde ara seçim yok' sözüne bir 'balans ayarı' olarak yorumladı ve Erdoğan'ın bu ifadesinin yetki aşımı ve Anayasa'yı çiğnemek anlamına geldiğini ekledi. Özel, Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğini de açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:44:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.