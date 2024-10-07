Özgür Özel'den Recai Kutan'a Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel, Kutan'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımında Recai Kutan'ın bir fotoğrafına da yer verdi.