Özgür Özel'den Seçim Çağrısı: 'Bayrağınızı Asın, Sandığa Koşun!'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sürece, yaşananlara, haksızlıklara itiraz edeceğiz. Şimdi buradan tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'nin birliği ve beraberliğini isteyen, kaos, ayrılık istemeyen, demokrasi isteyen, otoriterlik istemeyen tüm vatandaşlarımızı hangi partiden olursa olsun, bizi birleştiren Ata'mıza ve onun yadigari ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkarak evlerine bayrak asmaya ve yarın sandık başına koşmaya davet ediyorum. Bayrağınızı asın, sandığa koşun. Seçin ve tarihe geçin" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video mesajda yarın yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin çağrıda bulundu. Özel, şöyle konuştu:

"Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız, arkadaşlarımız dört gündüz gözaltındalar ve dördüncü günkü bu büyük eylemden sonra Ekrem Başkanımız savcı karşısına çıkarıldığında, 'gidemezsiniz' dedikleri Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çağlayan Adliyesi'nin önünde önemli bir kalabalık, Saraçhane'de bu gece iradesini ortaya koyan yüz binler ve hep birlikte yarınki demokrasi devrimine hazırlanıyoruz. Biz tüm üyelerimize 'gel seç, tarihe geç' demiştik. Türkiye'deki 1 milyon 750 bin üyemize 'Kolunu, komşunu, eşini, dostunu haberdar et. Teşvik et, sandığa kadar eşlik et' diyoruz. Her sandığın yanında, bir dayanışma sandığı da olacak. Bu sürece, yaşananlara, haksızlıklara itiraz edeceğiz. Şimdi buradan tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'nin birliği ve beraberliğini isteyen, kaos, ayrılık istemeyen, demokrasi isteyen, otoriterlik istemeyen tüm vatandaşlarımızı hangi partiden olursa olsun, bizi birleştiren Ata'mıza ve onun yadigari ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkarak evlerine bayrak asmaya ve yarın sandık başına koşmaya davet ediyorum. Bayrağınızı asın, sandığa koşun. Seçin ve tarihe geçin."