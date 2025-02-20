Özgür Özel'den TÜSİAD Yöneticilerine Tepki - Son Dakika
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Özgür Özel'den TÜSİAD Yöneticilerine Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına tepki gösterdi.

20.02.2025 01:28
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 'ın gözaltına alınması ve haklarında verilen yurt dışı çıkış yasağına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tayyip Erdoğan'ın sabah hedef aldığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın önce polis nezaretinde ifadeye götürülmesi ardından haklarında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verilmesi demokrasi ve hukuk ortamının nasıl çürütüldüğünün yeni bir göstergesi olmuştur.

'Ekonomi çok iyi', 'İktidarın yargısına helal olsun' deseler ayakta alkışlayacakları iş insanlarına, sadece eleştirdikleri için bu muamele reva görülmektedir. İktidar açıkça, 'beni eleştiren, sesini çıkaran yanar' diyerek tüm toplumu tehdit etmektedir. Ne yaparsanız yapın, bu ülkede derdi çekenler, derdini anlatacak. İş insanı da sanatçı da gazeteci de siyasetçi de konuşacak. Türkiye bu baskıya, bu kötülüğe susmayacak!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orhan Turan, Özgür Özel, Ömer Aras, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den TÜSİAD Yöneticilerine Tepki - Son Dakika

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