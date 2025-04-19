Özgür Özel: Dün Trump'ın Bir Telefonuyla Rahip Brunson'u Serbest Bırakanlar Bugün Rümeysa'nın Özgürlüğünü Talep Edemiyor - Son Dakika
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Özgür Özel: Dün Trump'ın Bir Telefonuyla Rahip Brunson'u Serbest Bırakanlar Bugün Rümeysa'nın Özgürlüğünü Talep Edemiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart’ta gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi. Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı 'ortağı' Trump olunca sesini çıkarmıyor" dedi.

19.04.2025 22:33
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi. Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı 'ortağı' Trump olunca sesini çıkarmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesine tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi. Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı 'ortağı' Trump olunca sesini çıkarmıyor. Dün Trump'ın bir telefonuyla Rahip Brunson'u serbest bırakanlar bugün Rümeysa'nın özgürlüğünü talep edemiyor. Bu suskunluk, teslimiyettir. Artık, Gazze'de Trump'ın tehcir planına susup, Netanyahu ile kayıkçı kavgası edip popülizm satanların sahteliği yüzlerinden akmaktadır.

Bugün İstanbul İl Başkanlığımızın, Filistin'e destek yürüyüşünü engellemek için metroları kapatanların, yüzlerce polisle yürüyüşün önünü kesenlerin samimiyetsizliği ortadadır. Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz, eylemle savunulur. Rümeysa, zulme karşı kaleminin gücüyle direnmiştir. İstanbul örgütümüz yürüyüş yaparak ses yükseltmiştir. Biz, Rümeysa kızımızı da savunacağız, Filistinlilerin Gazze'den tehcir planına da sonuna kadar karşı duracağız. İktidarın riyakarlığını da millete anlatmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Rümeysa Öztürk, İnsan Hakları, Özgür Özel, Filistin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Dün Trump'ın Bir Telefonuyla Rahip Brunson'u Serbest Bırakanlar Bugün Rümeysa'nın Özgürlüğünü Talep Edemiyor - Son Dakika

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