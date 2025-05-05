Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Yerler Mühürlendi - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Yerler Mühürlendi

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Beyoğlu Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon ve apart otele ruhsat eksikliği nedeniyle el koydu. Saldırı sonrası Tengioğlu gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam etmekte.

05.05.2025 17:31  Güncelleme: 18:02
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(İSTANBUL) Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı ve yemek yediği bir pansiyon ile apart oteli Beyoğlu Belediyesi Zabıta tarafından mühürlendi. Pansiyonların ruhsatı olmadığı için mühürlendiği belirtildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun korumalar tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken polis, saldırganın kaldığı yerlerle ilgili araştırmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın Beyoğlu'nda bir apart otel ile pansiyonda kaldığı belirlendi.

Pansiyon yöneticileri bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ise Tengioğlu'nun kaldığı 2 yeri de ruhsatı olmadığı için mühürledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Yerler Mühürlendi - Son Dakika

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