Özgür Özel, Edirne'de Selimiye Camii'ni ziyaret etti; restorasyonun 100 yıl etkili olacağını - Son Dakika
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Özgür Özel, Edirne'de Selimiye Camii'ni ziyaret etti; restorasyonun 100 yıl etkili olacağını

Özgür Özel, Edirne\'de Selimiye Camii\'ni ziyaret etti; restorasyonun 100 yıl etkili olacağını
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya temasları kapsamında geldiği Edirne'de Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Özel, restorasyonun caminin 100 yıl daha ziyarete açık kalmasına katkı sağlayacağı bilgisini aldığını ve Selimiye'yi ziyaret edenlerin Edirne'de iyi bir deneyim yaşayacağını belirtti.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Eylem Ladin DEĞER

(EDİRNE) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Selimiye Camii ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bundan sonra 100 yıl süreyle bu restorasyonun, caminin ziyarete açık kalmasına katkı sağlayacağı konusunda bilgiler aldık. Memnun olduk. 'Edirne'de ne varsa Selimiye'nin gölgesinde kalır' diye hep söylenir. Ama Selimiye'yi ziyaret için buraya gelenler Selimiye'nin ötesinde Selimiye'yle birlikte Edirne'de çok güzel zamanlar geçirip çok önemli eserleri ziyaret etme ve çok iyi bir deneyimle buradan ayrılma imkanına sahip olacaklar" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün sürecek Trakya temasları kapsamında Edirne'ye geldi. Özel, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti Edirne Kurucu İl Başkanı Yücel Balkanlı ve partililerle ilk olarak Selimiye Camii'yi ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"Yılda 2 milyon ziyaretçiyi Edirne'ye çeken, Edirne'ye çok önemli katkısı olan, Türkiye'ye çok önemli katkısı olan hem maddi hem manevi yönden çok önemli bir eseri ziyaret etmiş bulunuyoruz. Bilgi aldık restorasyonla ilgili. Bundan sonra 100 yıl süreyle bu restorasyonun, caminin ziyarete açık kalmasına katkı sağlayacağı konusunda bilgiler aldık. Memnun olduk. 'Edirne'de ne varsa Selimiye'nin gölgesinde kalır' diye hep söylenir. Ama Selimiye'yi ziyaret için buraya gelenler Selimiye'nin ötesinde Selimiye'yle birlikte Edirne'de çok güzel zamanlar geçirip çok önemli eserleri ziyaret etme ve çok iyi bir deneyimle buradan ayrılma imkanına sahip olacaklar. Biz de tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem İstanbul'dan önceki Osmanlı'nın son başkentini, Manisa'da yetişen Fatih Sultan Mehmet'in gelip tahta çıktığı ve ardından İstanbul'u fethetmek için hazırlıklarını yaptığı bu başkenti ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Bugün Edirne'den sonra Kırklareli'ne geçeceğiz. Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek. Benim için Trakya ziyareti dinlenmenin olduğu bir yer çünkü akrabalarımı görüyorum. Huzur veren şehirlerdeyiz. Edirne'de bir gece uyku başka yerlerdeki üç gece uykuya denk gelir. Huzur veren, insanı psikolojik olarak rahatlatan bir kent. Ben de Edirne'de geçirdiğim her dakikadan, geçirdiğim her geceden fevkalade memnun şekilde ayrılıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Edirne'de Selimiye Camii'ni ziyaret etti; restorasyonun 100 yıl etkili olacağını - Son Dakika

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