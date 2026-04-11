CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de Ekonomik Kriz ve Siyasi Taleplerini Sıraladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de Ekonomik Kriz ve Siyasi Taleplerini Sıraladı

11.04.2026 19:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'deki mitingde ekonomik kriz, enflasyon ve erken seçim taleplerine dikkat çekti. İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısı yaparken, asgari ücretin artırılması ve emekli maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de yapılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim taleplerini yineledi, iktidarı vatandaşa maliyet ödetmekle eleştirdi. Ekonomik krize dikkat çekerek, enflasyonun orta vadeli programı aşacağını ve emeklilerin satın alma gücünün düştüğünü vurguladı. CHP'nin iktidarda asgari ücreti 39 bin liraya çıkaracağını ve emekli maaşlarını artıracağını söyledi. Ayrıca, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştirerek, geçen yılki operasyonların ekonomiye zarar verdiğini belirtti. Özel, zamların kontrol edilememesinden şikayet ederek, iktidarı uyarıda bulundu ve sandıkta değişim çağrısı yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Asgari Ücret, Özgür Özel, Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

