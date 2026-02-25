(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programında ailelerle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tutuklu siyasetçiler ve bürokratların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.
Özgür Özel İftar Programında Ailelerle Buluştu
