Özgür Özel: İmamoğlu, Erdoğan'a Karşı Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Bu Suçlamaların Hiçbirisiyle Karşı Karşıya Kalmazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: İmamoğlu, Erdoğan'a Karşı Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Bu Suçlamaların Hiçbirisiyle Karşı Karşıya Kalmazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'da Gazeteci Christiane Amanpour'ın sorularını yanıtladı. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirten Özel, Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu ifade etti.

24.03.2025 22:38  Güncelleme: 02:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'da Gazeteci Christiane Amanpour'ın sorularını yanıtladı. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirten Özel, Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'da katıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından İstanbul başta Türkiye genelinde devam eden protesto gösterilerine ilişkin olarak, "Demokrasiyi savunan insanlar, seçtikleri kişiler tarafından yönetilmek isterler. Seçimlerin adil ve özgür biçimde gerçekleşmesini isterler" dedi.

"Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmak için Anayasa değişikliği önerdik"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatındaki ilk seçim galibiyetini 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kazandığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken siyasi yasak kararıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özel, Erdoğan'ın parti genel başkanı olarak 2002 seçimlerini kazandığını ancak siyasi yasağı nedeniyle Başbakanlık koltuğuna oturamadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmak amacıyla anayasa değişikliği önerdiğini anımsatan Özel, "Çünkü milletin oylarıyla birinci olan partinin genel başkanı, ülkeyi de yönetmelidir diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır"

Özel, CHP'nin önerisiyle yapılan anayasa değişikliğinden sonra Erdoğan'ın 22 yıl boyunca girdiği bütün seçimleri kazandığını anımsatırken, 22 yıllık yönetimin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk yenilgisini aldığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin 1'inci partisi olduğunu ifade etti. Özel, "31 Mart 2024 seçimleri, Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yendiği ilk seçim de değildi. Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla söylediği bir söz var: 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder'" diye konuştu.

"Protestoya katılanların temel motivasyonu hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak"

Özel, soruşturmada İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların anımsatılması ve yargıya güvenip güvenmediğinin sorulması üzerine, Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu vurguladı. Özel, İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirterek, "Biz, Türkiye'nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini, NATO'nun güçlü bir müttefiği olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Erdoğan, Türkiye'yi Batı kurumlarından koparmaya çalışıyor" dedi. Özel, 81 ilde 6 gündür süren protesto gösterilerine katılan yurttaşların temel motivasyonunun hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Christiane Amanpour, Cnn International, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu, Erdoğan'a Karşı Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Bu Suçlamaların Hiçbirisiyle Karşı Karşıya Kalmazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: İmamoğlu, Erdoğan'a Karşı Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Bu Suçlamaların Hiçbirisiyle Karşı Karşıya Kalmazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement