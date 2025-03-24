Özgür Özel: İmamoğlu, Erdoğan'a Karşı Cumhurbaşkanı Adayı Olmasaydı Bu Suçlamaların Hiçbirisiyle Karşı Karşıya Kalmazdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'da Gazeteci Christiane Amanpour'ın sorularını yanıtladı. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirten Özel, Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'da katıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından İstanbul başta Türkiye genelinde devam eden protesto gösterilerine ilişkin olarak, "Demokrasiyi savunan insanlar, seçtikleri kişiler tarafından yönetilmek isterler. Seçimlerin adil ve özgür biçimde gerçekleşmesini isterler" dedi.

"Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmak için Anayasa değişikliği önerdik"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatındaki ilk seçim galibiyetini 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kazandığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken siyasi yasak kararıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özel, Erdoğan'ın parti genel başkanı olarak 2002 seçimlerini kazandığını ancak siyasi yasağı nedeniyle Başbakanlık koltuğuna oturamadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmak amacıyla anayasa değişikliği önerdiğini anımsatan Özel, "Çünkü milletin oylarıyla birinci olan partinin genel başkanı, ülkeyi de yönetmelidir diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır"

Özel, CHP'nin önerisiyle yapılan anayasa değişikliğinden sonra Erdoğan'ın 22 yıl boyunca girdiği bütün seçimleri kazandığını anımsatırken, 22 yıllık yönetimin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk yenilgisini aldığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin 1'inci partisi olduğunu ifade etti. Özel, "31 Mart 2024 seçimleri, Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yendiği ilk seçim de değildi. Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla söylediği bir söz var: 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder'" diye konuştu.

"Protestoya katılanların temel motivasyonu hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak"

Özel, soruşturmada İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların anımsatılması ve yargıya güvenip güvenmediğinin sorulması üzerine, Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu vurguladı. Özel, İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirterek, "Biz, Türkiye'nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini, NATO'nun güçlü bir müttefiği olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Erdoğan, Türkiye'yi Batı kurumlarından koparmaya çalışıyor" dedi. Özel, 81 ilde 6 gündür süren protesto gösterilerine katılan yurttaşların temel motivasyonunun hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.