Özgür Özel'in İzmir Mitingine Polis Engeli
Özgür Özel'in İzmir Mitingine Polis Engeli

26.05.2026 12:09
Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanı polis bariyerleriyle kapatıldı; vatandaşlar alınmadı.

(İZMİR) - Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting alanının girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Alana çok sayıda TOMA ve kolluk kuvveti sevk edilirken vatandaşların meydana girmesine izin verilmiyor. Mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması plananan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi. Mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyelerle kapatıldı, vatandaşlar alana alınmadı. Meydanın etrafında çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisinin yer alığı görüldü.

Alana girmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, "Seçilmiş Başkan Özgür Özel" ve "Özgür Başkan, özgür Türkiye" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

