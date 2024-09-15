Özgür Özel'in Nikah Şahitliği - Son Dakika
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Özgür Özel'in Nikah Şahitliği

Özgür Özel\'in Nikah Şahitliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nurhan İlhan ve Azad Kılınçaslan çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

15.09.2024 23:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Nurhan İlhan ve Azad Kılınçaslan çifti, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah merasiminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile diğer aile fertleri nikah şahidi oldu.

Genç çifti tebrik eden Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Özel, buradaki açıklamasında, "Kılınçaslan, CHP'de büyük emekleri olmuş, CHP bayrağını hiç yerde bırakmamış, partimizi burada en iyi şekilde temsil etmiş bir yol ve siyaset arkadaşımız, hususi yaşamda da hepimize, partimize emeği olan bir büyüğümüz. İl Başkanımız Sayın Mahmut Duyan ile davetiyeyi getirdiklerinde çok sıkışık bir program vardı ama 'Bize bu düğüne gitmek düşer, bir yolunu bulacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Özel, Nurhan ve Azad çiftine nikah şahitliğini yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Gelin ve damadın başarılı birer avukat olduğunu dile getiren Özel, Azad Kılınçaslan'ın aynı zamanda CHP İl Sekreteri olduğunu kaydetti.

Özel, "Yani babasının bıraktığı yerden devam ediyor. İnşallah daha büyük başarılar gösterecek. Bu salonda partimize, şahsıma, milletvekillerimize, belediye başkanımıza gösterilen ilgiden görüyorum ki artık Mardinliler sadece bize selam vermeyecekler bundan sonra oy da verecekler." dedi.

Genç çift sayesinde iki aile arasında bir köprü kurulduğunu ifade eden Özel, iki aileye sevgi ve muhabbet ile bir arada güzel günler yaşamalarını diledi.

Özel, şunları söyledi:

"Bu aile cüzdanını partimizin genel kabulü üzerine Nurhan kardeşime teslim ediyorum. Bu cüzdanı Nurhan saklayacak, ona emanet ediyorum. Nurhan'ı da Azad'a emanet ediyorum. Allah mesut etsin."

Özel, daha sonra gelin, damat ve davetlilerle halay çekti.

Kaynak: AA

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