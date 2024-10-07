HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN
(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybettiği eşi ve çocuklarının adını yaşatmak üzere inşa ettirdiği Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamıştı.
Yılmaz Şahutoğlu, CHP Lideri Özel'e bilgilendirmede bulundu. Özel, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, İskenderun'daki Okulu Ziyaret Etti - Son Dakika
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